ملوك الجدعنة وموسى في الصدارة.. قائمة المسلسلات الأكثر بحثا في رمضان 2021

تصدر مسلسل ملوك الجدعنة قائمة المسلسلات الأكثر بحثُا في رمضان 2021 على مواقع الإنترنت خلال شهر رمضان الكريم في مصر محتلًا المركز الأول يليه مسلسل الاختيار 2 ثم مسلسل موسى والنمر في مراكز متقاربة ثم مسلسل لعبة نيوتن، ووفقًا لمؤشرات موقع جوجل للكلمات الأكثر بحثُا خلال آخر 30 يومًا.

المسلسلات المصرية الأكثر بحثُا عالميا في رمضان 2021

فيما تصدر مسلسل موسى قائمة المسلسلات المصرية الأكثر بحثُا على الإنترنت خلال شهر رمضان الكريم على المستوى العالمي، وفي المرتبة الثانية كل من مسلسل ملوك الجدعنة ومسلسل النمر، يعقبهم مسلسل الاختيار 2 ثم مسلسل لعبة نيوتن، وفقًا لمؤشرات محرك البحث العالمي "جوجل".

المسلسلات الأكثر بحثًا في مصر

المسلسلات الأكثر بحثُا عالميا

الدول الأكثر بحثُا عن مسلسلات رمضان 2021

وجاءت أكثر عمليات البحث عن مسلسل موسى عالميًا في دول الشرق الأوسط وفق ترتيب الدول التالي "السودان، والعراق، وفلسطين، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، وإسرائيل، وتركيا، والأردن، وسوريا، والجزائر".

الدول الأكثر بحثُا عن مسلسل موسى

فيما كانت أكثر عمليات البحث عن مسلسل ملوك الجدعنة عالميًا في دول المغرب العربي ودول أوروبية وفق ترتيب الدول التالي "المغرب، ومصر، وروسيا، والجزائر، وإيطاليا، والأردن، وتونس، وفرنسا، وفلسطين، وقطر".

الدول الأكثر بحثُا عن مسلسل ملوك الجدعنة

وتصدرت أكثر عمليات البحث عن مسلسل الاختيار 2 عالميًا في الدول العربية والأوروبية وفق الترتيب التالي "مصر، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وتونس، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وقطر، وعُمان، وفرنسا".

الدول الأكثر بحثُا عن مسلسل الاختيار 2

كما كانت أكثر عمليات البحث عن مسلسل لعبة نيوتن عالميًا في دول عربية والغربية وفق الترتيب التالي للدول "الولايات المتحدة، والسودان، وقطر، والمملكة المتحدة، وتونس، وسوريا، وألمانيا، وروسيا، ومصر، وعُمان".

الدول الأكثر بحثُا عن مسلسل لعبة نيوتن

كما كانت أكثر عمليات البحث عن مسلسل النمر عالميًا في دول عربية والغربية وفق الترتيب التالي للدول "إيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة، واليمن، وسوريا، وتركيا، وروسيا، وليبيا، والأردن، ولبنان".