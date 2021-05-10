«أوقاف الإسكندرية» تعلن ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر

عقد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الاثنين، اجتماعيًا بمديرى الإدارات الفرعية، وذلك بحضور قيادات المديرية، لبحث آليات إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد الكبرى، التي تقام بها صلاة الجمعة، والتي تأتي بنفس ضوابط الجمعة، مع التشديد على عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه مع مراعاة ضوابط محددة.



• وجاءت الضوابط الخاصة بصلاة العيد كما يلي:

1. ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق.

6. فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

7. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

8. التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.



ومن جانبه أكد الشيخ «خشبة» خلال الاجتماع، أنه كلف غرفة عمليات المديرية والتي يترأسها فضيلته بضرورة تكثيف عملها في هذه الأيام لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى انتهاء خطبة الجمعة 14 مايو.



واختتم «خشبة» الاجتماع موجها باقة من التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واللوء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجموع الشعب المصري عامة والشعب السكندري خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، اعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، سائلا الله «عز وجل» أن يجعله عيد خير ويمن وبركة على الجميع، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

IMG-20210510-WA0013

IMG-20210510-WA0014