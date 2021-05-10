أبرزها الكاتدرائية بالعباسية.. كنائس وإيبارشيات تعلق القداسات بسبب كورونا

شهدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، مؤخرًا عدة إغلاقات مُقننة حيث أخذ الإغلاق شكل تعليق للقداس الإلهي، وذلك في إطار خطة الكنيسة للتفادي من زيادة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

طاحونة البابا كيرلس السادس تعلق القداس ابتداء من بعد غد

وعلقت طاحونة البابا كيرلس السادس، القداسات الإلهية والتي ظلت مفتوحة لاحتواء أبناء الكنيسة على مدار الفترة السابقة، إلا أنه وعلى الرغم من مرورها بفترة الاحتفال بعيد جلوس البابا القديس كيرلس السادس مؤسسها، إلا أنها علقت القداس الإلهي حتى بدء من بعد غد الأربعاء حتى يوم الأحد الموافق 16 من مايو الجاري.

لم تكن الطاحونة بمفردها هي التي علقت قداساتها، بل اعتذر دير القديس أفا فيني للرهبان الاقباط الارثوذكس بصحراء مركز ملوي بمحافظة المنيا، عن استقبال أي زيارات حتى يوم الأحد 23 من الشهر الجاري.

و على غرار دير أفا فيني، أغلق دير القديس مكاريوس السكندري أبوابه بدء من أمس الاثنين وحتى إشعار أخر.

- كاتدرائية الأنبا رويس تعلق قداساتها

وبالعودة إلى الكنائس، فأعلنت كنيسة الأنبا رويس الآثرية بكاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية تعليق قداساتها حتى نهاية مايو، وعلى نفس النهج سارت كنائس مدينة نصر والهجانة والتي يرعاها نيافة الأنبا أكليمندس، وكذلك كنائس شبرا الشمالية والجنوبية.

وكانت الكنيسة قد ودعت على مدار الفترة السابقة عدة رعاة أبرزهم الراهب القمص صرابامون الشايب، أمين دير القديسين بالطود شرق الأقصر، والقمص كيرلس ميخائيل كاهن كنيسة السيدة العذراء مطرانية ديروط، والقس جرجس أبو اليمين كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأبي الفرج، التابعة لقطاع كنائس شبرا الجنوبية.