الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 20 ألف زجاجة عصير مجهولة المصدر بالبحيرة

حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفى ذات السياق، نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع الطب البيطرى للمرور على الأسواق ومحلات الجزارة ومصانع المواد الغذائية والعصائر بمركز ومدينة كفر الدوار  أسفرت عن تحرير 9 محاضر عبارة عن محضر لقيام أحد الأشخاص بتوزيع وبيع عصائر ومشروبات مختلفة الأنواع بمخزنه كمية قدرها 766 كرتونة بإجمالى عدد (20116) زجاجة عصير مجهولة المصدر ومقلدة بأسماء شركات وهمية ودون تواريخ إنتاج، وتحرير 8 محاضر لحوم بلدية من ذبيح خارج المجازر الحكومية بكمية قدرها 34 كيلو.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 322 قرص وعبوة مبيدات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة بمركز بدر.

تم التحفظ على جميع المضبوطات، وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر برئاسة أسامة داود بالتنسيق مع إدارة تموين بدر ومباحث التموين شنت حملة مكبرة صباح اليوم الإثنين أسفرت عن:- ضبط عدد" ١٠٢ عبوة مبيدات -  ٥ جراكن سعة ١٠ لترات وعدد ٧ عبوات سعة لتر - ٣ بستله زنة ٥٠ كجم بويات -  ٢٦ عبوة مزيل للعرق " منتهية الصلاحية، و ضبط عدد" ٢٢٠ قرص مبيدات - ٥٤٣ طلقة صوت وألعاب نارية" مجهولة المصدر  بالإضافة إلى ضبط أحد المحلات لعدم الإعلان عن أسعار السلع، و بالمرور علي المخابز تم ضبط عدد ٤ مخابز  لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محاضر حيال المخالفين.

مباحث التموين محافظ البحيرة منتهية الصلاحية كفر الدوار اللواء هشام آمنة حملة تموينية مكبرة

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