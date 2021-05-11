بأسعار «الكعك» والسلع.. استعدادات «تموين الإسكندرية» لعيد الفطر

غرفة عمليات حتى انتهاء عيد الفطر

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة محمد سعد الله، وكيل الوزارة، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت المديرية استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة عمليات المديرية المنعقدة حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى حملات رقابية تتم من خلال عدة محاور رئيسية.

المحور الأول

ويثل المحور الأول في تشديد الرقابة و المتابعة لأعمال المخابز البلدية أثناء إجازات عيد الفطر، و أن تقسم إجازات المخابز على ثلاث أيام بنسب بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازة العيد، وأن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم وحصة يومين مقدمًا.

المحور الثاني

ويتثل المحور الثاني في متابعة الأسواق، وهذا يتم من خلال تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لإحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار، وتطبيق الاحترازات الصحية، وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

المحور الثالث

بينا يتمثل المحور الثالث في المرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية، وهي المجمعات الاستهلاكية و البقالين التموينيين، ومنافذ مشروع جمعيتى، للتأكد من توافر السلع الغذائية و سلاسة صرفها للمواطنين.

خصم 30٪ بالمجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الفطر

وأوضحت مديرية التموين، أنه بالنسبة للمجمعات باعتبارها أكبر سلسلة تسويقية حكومية، سوف تعرض جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن الأسواق بنسب تصل إلى ٣٠ ٪، حيث يتم عرض كميات من اللحوم و الدواجن و الأسماك الطازجة و الأسماك المملحة بمناسبة عيد الفطر بالأسعار الآتية:

-الدواجن (سعر الدجاجة وزن واحد كجم ٣٥جنيهًا، وزن ١.١٠٠ كجم ٣٨.٥ جنيه، وزن ١.٢٠٠ كجم ٤٢ جنيهًا، وزن ١.٣٠٠ كجم ٤٥.٥٠ جنيه).

- اللحوم (سعر الكجم لحوم سوداني ٨٥ جنيهًا، سعر الكجم لحوم مجمدة ٦٨ جنيهًا).

-الأسماك( بالنسبة للأسماك و الأسماك المملحة، رنجة بطارخ سعر الكجم ٣٥ جنيهًا، السردين سعر الكجم ١٧ جنيهًا، سمك شاخورة سعر الكجم ٣٠ جنيهًا، سمك ماكريل سعر الكجم ٢٨ جنيهًا، سمك مكرونة سعر الكجم ٢٨ جنيهًا، جمبري سعر الكجم ١٢٥ جنيهًا، سمك بربون سعر الكجم ٦٥ جنيهًا، سمك موسى سعر الكجم ٨٥ جنيهًا).

-السلع الغذائية (دقيق عبوة ٢ كجم ١٤ جنيهًا، دقيق عبوة كجم ٧.٥ جنيه)، بالإضافة لتوافر الزيوت و السمن و المكرونة و الأرز و السكر و البيض و الخضر و الفاكهة بأسعار تنافسية طبقًا للصنف.

كحك العيد

أما أسعار كعك العيد فتم توفيرها بالأسعار التالية:( عبوة كحك ملبن زنة نصف كجم بسعر ٤٠ جنيهًا، عبوة كحك سادة زنة نصف كجم بسعر ٤٥ جنيهًا، عبوة كحك عجوة زنة نصف كجم بسعر ٤٠ جنيهًا، عبوة كحك مكسرات زنة نصف كجم بسعر ٥٠ جنيهًا، عبوة بسكويت فانيليا زنة نصف كجم بسعر ٤٠ جنيهًا، عبوة بسكويت شيكولاته زنة نصف كجم بسعر ٤٠ جنيهًا، عبوة غريبة زنة نصف كجم بسعر ٥٠ جنيهًا، عبوة بيتى فور زنة نصف كجم بسعر ٥٠ جنيهًا، عبوة سابلية زنة نصف كجم بسعر ٥٠ جنيها، علبة مشكل زنة كجم ٩٥ جنيهًا).

حملات رقابية علي السلع

حملات رقابية علي السلع

حملات رقابية علي السلع

حملات رقابية علي السلع

حملات رقابية علي السلع