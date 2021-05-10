محافظ المنوفية: توريد 83 ألف طن قمح إلى الصوامع

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن ما تم توريده حتي الآن من محصول القمح لموسم 2021، بلغ ما يقرب من 83 ألف و 392 طن بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، وأنه تم أمس الأحد توريد 4 آلاف و 598 طنا، لافتاً إلى أنه يوجد 14 صومعة وشونة وهنجر بنطاق المحافظة، تستقبل القمح من المزارعين مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته قال المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام زاد عن الأعوام السابقة ، حيث بلغ سعر توريد القمح ما يتراوح بين 705 و 725 جنيه للأردب الواحد وفقاً لدرجة النقاوة، مؤكداً أن المختصين عن استلام الأقماح يعملون على قدم وساق لتحقيق معدلات توريد أعلى من العام السابق ، وضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

توجيه بتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين



و وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين، بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة، حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة ، مشددا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع .

كما أكد المحافظ على أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة .



جدير بالذكر أنه قد بدأت عمليات التوريد بكافة الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة في استقبال محصول القمح في 20 إبريل الماضي حسب الضوابط المقررة لذلك، بإجمالي 14 موقعا ما بين صوامع وشون وهناجر، منهم 8 شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري، تستخدم كمراكز تجميع و 4 صوامع مؤجرة لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، و2 صومعة تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.