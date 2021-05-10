تأجيل الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

في ظل الإجراءات الاحترازية لكورونا

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تأجيل انعقاد دورتها الخامسة التي كان مقرر لها أن تعقد في الفترة من 28 مايو إلي 2 يونيو، وذلك بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق نشاط المهرجانات الفنية في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

- تحديد موعد جديد عقب عودة النشاطات

وأكدت إدارة المهرجان أن الموعد الجديد سيتم الإعلان عنه فور صدور قرار السيد رئيس الوزراء بعودة النشاط مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للمهرجانات. وأوضحت إدارة المهرجان أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالدورة الخامسة، من حيث اختيار الأفلام ولجان التحكيم ودعوة الضيوف الأجانب، وشددت علي أنها تلتزم بتطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ علي صحة المواطنين.

- تكريم منى البنداري

وكانت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، قد قررت تكريم الباحثة السينمائية مني البنداري، في حفل ختام دورته الخامسة التي كان من المقرر لها أن تعقد في الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو المقبل، تقديراً لمسيرتها ودورها في مجال الثقافة السينمائية والذي بدأ مطلع السبعينات.

ومنى البنداري باحثه سينمائية من مواليد يوليو 1946، وهي حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1969، وتشرف على أرشيف المركز الكاثوليكي المصري للسينما منذ عام 1996 ومازلت تعمل به حتى الآن، ولها العديد من الإصدارات الهامة في مجال الثقافة السينمائية ، و شاركت مع زميلتها ميرفت الإبياري في إعداد كتاب "الأفلام التسجيلية في مصر 1980" الصادر عن المركز القومي للسينما، كما شاركت في إعداد موسوعة الأفلام العربية مع يعقوب وهبي ومحمود قاسم عام 1994 إصدار دار نشر بيت المعرفة.

وتبحث إدارة المهرجان خلال الفترة القادمة إعادة ترتيب إجراءاتها ومحاولة إقامة المهرجان مرة أخرى بعد تحسن الأحوال العامة والخروج من الأزمة الحالية وصدور قرارات أخرى من مجلس الوزراء.