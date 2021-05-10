الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في ظل الإجراءات الاحترازية لكورونا

تأجيل الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

مهرجان أسوان
مهرجان أسوان

 قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تأجيل انعقاد دورتها الخامسة التي كان مقرر لها أن تعقد في الفترة من 28 مايو إلي 2 يونيو، وذلك بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق نشاط المهرجانات الفنية في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

- تحديد موعد جديد عقب عودة النشاطات 

  وأكدت إدارة المهرجان أن الموعد الجديد سيتم الإعلان عنه فور صدور قرار السيد رئيس الوزراء بعودة النشاط مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للمهرجانات.  وأوضحت إدارة المهرجان أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالدورة الخامسة، من حيث اختيار الأفلام ولجان التحكيم ودعوة الضيوف الأجانب، وشددت علي أنها تلتزم بتطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ علي صحة المواطنين.

- تكريم منى البنداري

وكانت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، قد قررت تكريم الباحثة السينمائية مني البنداري، في حفل ختام دورته الخامسة التي كان من المقرر لها أن تعقد في الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو المقبل، تقديراً لمسيرتها ودورها في مجال الثقافة السينمائية والذي بدأ مطلع السبعينات. 

 ومنى البنداري باحثه سينمائية من مواليد يوليو 1946، وهي حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1969، وتشرف على أرشيف المركز الكاثوليكي المصري للسينما منذ عام 1996 ومازلت تعمل به حتى الآن، ولها العديد من الإصدارات الهامة في مجال الثقافة السينمائية ، و شاركت مع زميلتها ميرفت الإبياري في إعداد كتاب "الأفلام التسجيلية في مصر 1980" الصادر عن المركز القومي للسينما، كما شاركت في إعداد موسوعة الأفلام العربية مع يعقوب وهبي ومحمود قاسم عام 1994 إصدار دار نشر بيت المعرفة.

وتبحث إدارة المهرجان خلال الفترة القادمة إعادة ترتيب إجراءاتها ومحاولة إقامة المهرجان مرة أخرى بعد تحسن الأحوال العامة والخروج من الأزمة الحالية وصدور قرارات أخرى من مجلس الوزراء.

أسوان مهرجان اسوان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تأجييل مهرجان أسوان مجلس الوزراء كورونا

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

«أمطار ورياح».. تقلبات في حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

بعد رجوعها لأسرتها.. القصة الكاملة لاختفاء صيدلانية بسوهاج

الأوراق المطلوبة لاستخراج التصريح الأمني للعمل بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 300 جريح مع تُجدد المواجهات في باحات المسجد الأقصى

498 إصابة و20 حالة وفاة بكورونا فلسطين

فلسطين: مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على القدس