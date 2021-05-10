محافظ البحيرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية

من 1 إلى 7 يونيو المقبل

اعتمد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، اليوم جدول امتحانات للفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2021 لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية"، وستبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 1 يونيو وتنتهي 7 يونيو المقبل، لـ 103 آلاف و803 طلاب يتقدمون للامتحانات فى الشهادة الإعدادية العامة.

كما اعتمد محافظ البحيرة جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للقسم المهني، التى تبدأ فى 1 يونيو وتنتهي 7 يونيو المقبل، وكذلك امتحانات الشهادة الاعدادية لضعاف السمع التى تبدأ 1 يونيو وتستمر حتى 8 يونيو، وامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين من 1 يونيو وحتى 6 يونيو.

وأشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الاعدادية العامة يبلغ 103 آلاف و803 طلاب، يؤدون الامتحانات في 602 لجنة بالإدارات التعليمية الثمان عشر بدائرة المحافظة.

- 7183 طالبا متقدما للشهادة الإعدادية المهنية

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الاعدادية المهنية 7183 طالبا وطالبة ، والمتقدمين لامتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية بمدارس التربية الخاصة، بلغ عدد 160 طالبا وطالبة مقيدين بلجان المحافظة.

ووجه محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بجميع المدن والقرى التي تقع بها لجان امتحانات الشهادة الاعدادية وإنهاء كافة الاستعدادات باللجان مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكذلك البدء في الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الإمتحانات ،وإتخاذ كافة الإجراءات لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه بحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات مشددا على تنفيذ الاجراءات الاحترازية بمنتهى الجدية حرصا على سلامة أبناؤنا الطلاب وجميع العاملين بالعملية التعليمية.