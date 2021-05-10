الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

من 1 إلى 7 يونيو المقبل

محافظ البحيرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

اعتمد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، اليوم جدول امتحانات للفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2021 لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية"،  وستبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 1 يونيو وتنتهي 7 يونيو المقبل، لـ 103 آلاف و803 طلاب يتقدمون للامتحانات فى الشهادة الإعدادية العامة.

كما اعتمد محافظ البحيرة جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للقسم المهني، التى تبدأ فى 1 يونيو وتنتهي 7 يونيو المقبل، وكذلك امتحانات الشهادة الاعدادية لضعاف السمع التى تبدأ 1 يونيو وتستمر حتى 8 يونيو، وامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين من 1 يونيو وحتى 6 يونيو. 

 

وأشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الاعدادية العامة يبلغ 103 آلاف و803 طلاب، يؤدون الامتحانات في 602  لجنة بالإدارات التعليمية الثمان عشر بدائرة المحافظة.

- 7183 طالبا متقدما للشهادة الإعدادية المهنية

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الاعدادية المهنية 7183 طالبا وطالبة ، والمتقدمين لامتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية بمدارس التربية الخاصة، بلغ عدد 160 طالبا وطالبة مقيدين بلجان المحافظة. 

ووجه محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بجميع المدن والقرى التي تقع بها لجان امتحانات الشهادة الاعدادية وإنهاء كافة الاستعدادات باللجان مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وكذلك البدء في الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الإمتحانات ،وإتخاذ كافة الإجراءات لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر  وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه  بحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات مشددا على تنفيذ الاجراءات الاحترازية بمنتهى الجدية حرصا على سلامة أبناؤنا الطلاب وجميع العاملين بالعملية التعليمية.

محافظة محافظ البحيرة وكيل وزارة التربية والتعليم التعليم الأساسي اللواء هشام آمنة محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

«أمطار ورياح».. تقلبات في حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

بعد رجوعها لأسرتها.. القصة الكاملة لاختفاء صيدلانية بسوهاج

الأوراق المطلوبة لاستخراج التصريح الأمني للعمل بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 300 جريح مع تُجدد المواجهات في باحات المسجد الأقصى

498 إصابة و20 حالة وفاة بكورونا فلسطين

فلسطين: مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على القدس