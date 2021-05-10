رفع 115 طن مخلفات وتراكمات بالمحلة

قال اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الاثنين، إنه تم رفع 115 طن مخلفات وتراكمات وتجمعات الردم وكسر الإسفلت ومسح للطرق فى عدة قرى، بمشاركة جميع معدات الوحدات المحلية وذلك خلال 24 ساعة.

وأضاف رئيس مدينة المحلة، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة فى هذه القرى المذكورة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وتضمنت تجميع 15 طن من قرية شبرابابل، و10 طن من قرية المعتمدية،و35 طن من قرى نمرة البصل والعامرية والجابرية، و40 طن من قريتى صفط تراب و شبرا ملكان، و15 طن من قرية سامول.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا الى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة.

جاء ذلك فى إطار اهتمامات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالارتقاء بمنظومة النظافة بمدينة المحلة تابعت رئاسة مركز ومدينة المحله أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامة بطريق (المحلة / الجابرية) الذى قد شهد العديد من أعمال الإصلاح والتطوير.

وخلال هذه الأعمال تم صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك وتغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير وتركيب مواتير حركة جديدة وعمل جدار فاصل لقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده مع صب أرضيات الغرف وتركيب مواتير مكبس المفروزات و استبدال خط المرفوضات المتهالك.

كما تم تغيير أسقف هناجر الخطوط مع صيانة الخط القديم وتم رفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع وحول خطوط التشغيل بالاضافه الى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التى أوشكت على الانتهاء.

الجدير بالذكر أنه تم تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة العمل بجميع أنحاء المصنع و التحكم فيها عن بعد و إصلاح الميزان البسكول و تزويده بشاشات جديده بجانب تشكيل فريق عمل داخل المصنع من صيانة وتشغيل وأمن وإدارة للعمل خلال ٣ ورديات و في انتظار التشغيل التجريبي للمصنع بعد اكتمال الاعمال