قائمة أفلام عيد الفطر المبارك 2021.. الكوميديا تسيطر

نرصد خلال التقرير التالي تفاصيل قائمة أفلام عيد الفطر المبارك 2021 وفيها سيطرت الكوميديا على القائمة، حيث شهدت الأيام الماضية انسحاب ودخول عدد من صناع السينما إلى قائمة الأفلام المعروضة خلال عيد الفطر بالتزامن مع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها لجنة أزمة كورونا خلال الفترة الحالية، وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل قائمة أفلام عيد الفطر المبارك 2021 وسيطرة الكوميديا.

قائمة أفلام عيد الفطر المبارك 2021

فيلم احمد نوتردام

تواجدت بالقائمة المبدئية للموسم 3 أعمال حتى الآن قابلة للتعديل خلال الساعات القادمة وهم فيلم "أحمد نوتردام" للفنان رامز جلال وخالد الصاوي وعدد كبير من النجوم وكان الاسم الأول له "هيكل عظمي" وتم تغيير اسمه وهو عبارة عن جريمة قتل تحدث وتحاول إحدى الصحفيات التحقيق فيها وسط أجواء من الكوميديا والرعب، والفيلم من تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم ويشارك في بطولته حمدي الميرغني وبيومي فؤاد وغادة عادل.

فيلم ثانية واحدة

تتواجد الفنانة دينا الشربيني في قائمة أفلام عيد الفطر المبارك 2021 في أولى بطولاتها السينمائية من خلال فيلم ثانية واحدة بمشاركة الفنان مصطفى خاطر وتدور الأحداث في إطار رومانسي كوميدي بين شاب وفتاة تحديث لهما عدد من المشكلات ويشارك في البطولة كلا من محمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف مصطفى حمدي ومن إخراج أكرم فريد وكانت البطولة في البداية لهيفاء وهبي حتى اعتذرت.

ديدو بطولة كريم فهمي

وتضم قائمة أفلام عيد الفطر المبارك 2021 أيضا فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي وحمدي الميرغني وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وهدى المفتي وعدد من نجوم الكوميديا والفيلم من تأليف كريم فهمي ومن إخراج عمرو صلاح حيث يتحول الأبطال إلى عقلة الإصبع ويواجهون المشكلات بعد تقزيمهم ويعتمد الفيلم على الجرافيك بشكل كبير مختلف للغاية.

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ويفكر صناع 30 مارس في طرح الفيلم خلال الموسم الحالي، بينما تم استبعاد أفلام الإنس والنمس لمحمد هنيدي ومش أنا لتامر حسني وعدد آخر من الأعمال لعدم مناسبة الظروف لعرضهم نظرا لضخامة الأعمال وتكلفتها العالية واحتياجها لدخول عدد كبير من الجماهير حتى لا تتعرض لخسائر نتيجة قلة الإيرادات.