«الداخلية» توجه رسالة طمأنة للسيدات.. لصوص خطف الحقائب في قبضة الشرطة

تحرص وزارة الداخلية دائما وأبدا،ضمن رسالتها السامية على توجيه رسائل اطمئنان لكل فئات الشعب المصري، من خلال ما تبذله من مجهود لصون أمنه وأمانه، ومن ضمن هذه الفئات شريحة هامة وهم سيدات مصر، التي تواجه بعض المشاكل من العناصر الإجرامية التي تقوم بخطف حقائبهن، حيث يقوم رجال الداخلية بجهود مكثفة لضبط هذه النوعيات الإجرامية.

- ضبط عصابة خطف الحقائب في مصر القديمة



نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بدائرة القسم تمكنت من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية أو تراخيص وسيرهما عكس الاتجاه، وعُثر بحوزتهما على (4 هواتف محمولة "مجهولى المصدر"- كمية من مخدر الأستروكس- مبلغ مالى- سلاح أبيض "سنجة)، وبالكشف على الدراجة النارية تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"، بإستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما وأن الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة.

وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد استخدامها في ارتكاب وقائع السرقة وترويج المواد المخدرة على عملائهم.



وبتكثيف الجهود تم التوصل لأحد مالكي الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، و باستدعائه ومالك الدراجة تعرفا على المضبوطات، واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



- حبس لصي خطف الحقائب في بدر



أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس سائقي "توكتوك"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف.

وأقر المتهمان بارتكابهما وقائع سرقة حقائب السيدات بالمناطق الخالية من السكان بالمدينة، إضافة إلى عملهما سائقي "توكتوك"، بعد أن تعرفت إحدى المُبلّغات على المتهمين في طابور العرض.

كانت قد وردت عدة بلاغات لقسم شرطة بدر من سيدات، يفدن فيها بسرقة حقائبهن بأسلوب الخطف على يد شخصين يستقلان "توكتوك"، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما.



- سقوط 3 يخطفون الحقائب في مدينة نصر



ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 3 أشخاص، كونوا تشكيلًا عصابيًا لخطف حقائب اليد من السيدات، وضبط بحوزتهم (سلاحين ناري وأبيض، وكمية من الهيروين المخدر).



و أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بالقاهرة، أثناء استقلالهم سيارة قيادة أحد المتهمين وبحوزتهم (حقيبة يد "حريمي"، بداخلها مبلغ مالي مجهولة المصدر، وفرد خرطوش وطلقتين، وكمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض).



بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى وحافظة بداخلها متعلقات شخصية من إحدى السيدات بأسلوب «الخطف» باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاحين الناري والأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم، وأضافوا بتخلصهم من الحافظة بإلقائها بالطريق العام.



- القبض على لصوص الحقائب في الغربية



تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (شخصين) بمحافظة الغربية، تخصصا في ارتكاب حوادث خطف حقائب السيدات، وبحوزة أحدهما «مطواة» ودراجة نارية دون لوحات معدنية.



واعترف المتهمان بارتكابهما 3 وقائع بنفس الأسلوب، وأقرا بأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما المستخدمة في ارتكاب الوقائع، وأرشدا عن المسروقات: حقيبة يد وهاتف محمول ومبلغ مالى وبطاقة رقم قومى و2 فيزا كارت، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.