الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر على موقع وزارة الصحة والسكان

هالة زايد
هالة زايد

مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، ترتفع عمليات البحث بكثرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا مواقع التواصل الإجتماعي عبر موقع “ جوجل ” من قبل المواطنين من كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، عن رابط تسجيل لقاح كورونا مصر على موقع وزارة الصحة والسكان.

حيث أطلق موقع وزارة الصحة والسكان، الشروط والمعايير التي يجب أن تعرفها قبل التسجيل في لقاح كورونا مصر، وهي للحالات الحرجة والمزمنة والمرضى الذين يعانون من أمراض قوية والأطقم الطبية، ويمكنك الأن الحجز والتسجيل في خدمة لقاح كورونا مصر من خلال رابط تسجيل لقاح كورونا مصر على الموقع الرسمي للوزارة.

ومع حلول عيد الفطر المبارك لعام 2021 وانتهاء شهر رمضان الكريم، طالبت وزارة الصحة من المواطنين بالالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولذلك يعرض لكم “ الدستور ” في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط تسجيل لقاح كورونا مصر على موقع وزارة الصحة والسكان وما هي البيانات المطلوبة للتسجيل، وذلك وفقاً لبيان رسمي من وزارة الصحة والسكان، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية.

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر على موقع وزارة الصحة والسكان

 يمكنك الآن الحجز والتسجيل عبر المنصة الإلكترونية التي أعلنت عنها  وزارة الصحة والسكان، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، حيث قامت الوزارة بتحديد وحدة صحية داخل كل مستشفى في كافة مستشفيات محافظات مصر، ومن خلال رابط تسجيل لقاح كورونا مصر وهو كالتالي  https://egcovac.mohp.gov.eg/، ستستطيع من خلال المنصة الإلكترونية التسجيل والحجز في لقاح كورونا مصر، ويجب على المتقدم أن يكتب كافة البيانات الخاصة بالراغب في أخذ لقاح كورونا مثل ( الأسم بالكامل - المحافظة التابع لها المواطن - أقرب وحدة صحية لك - رقم البطاقة القومية المكون من 14 رقم ).

 

txt

اجازة عيد الفطر 2021.. متى تبدأ وتنتهي

txt

رابط تسجيل راغبي العمل عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن إرشادات يجب أن ينفذها الجميع وهو التباعد الجسدي والاهتمام بنظافة الأيدي وارتداء الكمامات الطبية.

جمهورية مصر العربية لقاح كورونا مصر السيسي كورونا موقع وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة المصرية رابط تسجيل لقاح كورونا مصر على موقع وزارة الصحة والسكان

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

«أمطار ورياح».. تقلبات في حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

بعد رجوعها لأسرتها.. القصة الكاملة لاختفاء صيدلانية بسوهاج

الأوراق المطلوبة لاستخراج التصريح الأمني للعمل بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 300 جريح مع تُجدد المواجهات في باحات المسجد الأقصى

498 إصابة و20 حالة وفاة بكورونا فلسطين

فلسطين: مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على القدس