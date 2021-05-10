مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، ترتفع عمليات البحث بكثرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا مواقع التواصل الإجتماعي عبر موقع “ جوجل ” من قبل المواطنين من كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، عن رابط تسجيل لقاح كورونا مصر على موقع وزارة الصحة والسكان.

حيث أطلق موقع وزارة الصحة والسكان، الشروط والمعايير التي يجب أن تعرفها قبل التسجيل في لقاح كورونا مصر، وهي للحالات الحرجة والمزمنة والمرضى الذين يعانون من أمراض قوية والأطقم الطبية، ويمكنك الأن الحجز والتسجيل في خدمة لقاح كورونا مصر من خلال رابط تسجيل لقاح كورونا مصر على الموقع الرسمي للوزارة.

ومع حلول عيد الفطر المبارك لعام 2021 وانتهاء شهر رمضان الكريم، طالبت وزارة الصحة من المواطنين بالالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولذلك يعرض لكم “ الدستور ” في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط تسجيل لقاح كورونا مصر على موقع وزارة الصحة والسكان وما هي البيانات المطلوبة للتسجيل، وذلك وفقاً لبيان رسمي من وزارة الصحة والسكان، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية.

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر على موقع وزارة الصحة والسكان

يمكنك الآن الحجز والتسجيل عبر المنصة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، حيث قامت الوزارة بتحديد وحدة صحية داخل كل مستشفى في كافة مستشفيات محافظات مصر، ومن خلال رابط تسجيل لقاح كورونا مصر وهو كالتالي https://egcovac.mohp.gov.eg/، ستستطيع من خلال المنصة الإلكترونية التسجيل والحجز في لقاح كورونا مصر، ويجب على المتقدم أن يكتب كافة البيانات الخاصة بالراغب في أخذ لقاح كورونا مثل ( الأسم بالكامل - المحافظة التابع لها المواطن - أقرب وحدة صحية لك - رقم البطاقة القومية المكون من 14 رقم ).

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن إرشادات يجب أن ينفذها الجميع وهو التباعد الجسدي والاهتمام بنظافة الأيدي وارتداء الكمامات الطبية.