برلمانية تطالب بالتنسيق بين «التعليم العالي» و«الصحة» حول أعداد طلبة الصيدلة

وتؤكد أحقية الخريجين في التكليف

طالبت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة حول الأعداد المطلوبة ويعلن لمن يرغب في دخول الصيدلة من عام 2021 ويعلن أن التكليف حسب الاحتياج وليس إجباري علي الدولة تكليف الجميع.



وأكدت الألفي، في بيان، أنه طيلة شهر وأزمة تكليف أبنائنا خريجي كلية الصيدلة تحتل اهتمام الرأي العام ونواب المجلس ولجنة الصحة ومن منطلق حرص الجميع علي مصلحة أبنائنا وفي حضور عدد كبير من النواب ومسئولي الحكومة نوقشت الأزمة وتم الوصول لقرارات مبنية علي أصول الحق والقانون والدستور.



وصرحت، أن من هذه القرارات أن التكليف في أصله ومن منطلق معناه هو تكليف من الدولة للأطباء الصيادلة بالعمل ضمن منظومة الحكومة بحكم قانون وعليه يكون إلغاءه بقانون، وعليه يترتب حق كل من دخل كلية الصيدلة وحتى دفعة 2020 والتي ستتخرج 2024 في التكليف لمن أراد ذلك.

وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق علي تعيين دفعة 2018 كاملة ويحدد جدول زمني لتكليف باقي دفعة 2019 مع مراعاة التوزيع الجغرافي في التعيين وخاصة بالنسبة للطبيبات.

وكانت لجنة الصحة قد عقدت أمس اجتماعا بحثت خلال أزمة تكليف الصيادلة بحضور الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة، الذي أكد أن هناك حل وضعته الوزارة لأزمة تكليف الصيادلة تمثل فى إصدار حركة تكميلية لأخذ عدد من الصيادلة طبقا للاحتياج وأيضا من مقدمى التظلمات.

وأضاف السبكي، أن الوزارة ستكلف الصيادلة طبقا للاحتياج، متابعا: "فنحن فى حاجة إلى 11 ألف وتقدم إلينا 32 ألف صيدلى، ومعيار الاختيار هو المجموع، والحركة التكميلية سببها احتياج الوزارة لعدد غير قليل بسبب الإقبال على تلقى لقاح كورونا".

وقال " السبكى": "الحركة التكملية ستشمل الخريجين من 2018 حتى 2021 وتشمل 5 آلاف صيدلى، وباقى الأعداد ستأتى فى إعلانات اخرى طبقا لاحتياج الوزارة