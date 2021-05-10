90 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالغربية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي الاستثمارات لتطوير شبكات توزيع كهرباء قطاع غرب الغربية (طنطا، كفر الزيات، بسيون، قطور)، التابع لشركة جنوب الدلتا، بلغ 90 مليون جنيه.

تطوير شبكات توزيع كهرباء قطاع غرب الغربية

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه في نطاق قطاع غرب الغربية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، يبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع حوالى 100 الف مشترك منهم عدد 245 الف مشترك مسبوق الدفع، تم خلال الفترة من يوليو 2020 حتى أبريل 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 40 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين على النحو التالي:

- يوجد عدد (31) مركز خدمة بالمدن والقرى لخدمة المشتركين.

- بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (56) لوحة.

- بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط ( 1185.227) كم .

- بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (1929.092) كم .

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (3347.173) كم .

- كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (250.835 ) كم .

- وبلغ إجمالي عدد المحولات ( 4137) محول بإجمالي قدرة (1595.301) م . ف .أ .

- تم إضافة ( 7.372) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، وعدد (12) محول بقدرة (6.4) م. ف .أ بالاضافة الى (2.54) م . ف. أ اضافات ناتجة عن سلاسل احلال المحولات خلال شهر مارس 2021.



​وبلغ إجمالي المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2020 حتى 31/3/2021 حوالى

50 مليون جنيه.



وأدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء العملاء .

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد (4) فرق بقطاع غرب الغربية بإجمالي عدد (36) فرد مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .



وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مارس2021 1330 محضرًا، بإجمالي قيمة تصل إلى حوالى 1.5 مليون جنيه بقطاع غرب الغربية.



وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.



كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، والاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.



