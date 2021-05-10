الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامي» ترحب بإعلان السعودية إقامة الحج هذا العام

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، بإعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج للعام الهجري 1442، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحة الحجاج والزوار.

وأكد الأمين العام، في بيانٍ له اليوم الإثنين، أن "العناية بضيوف الرحمن تأتي ضمن النهج الذي عكفت حكومة خادم الحرمين الشريفين على اتباعه منذ منحها الله شرف خدمة الحرمين الشريفين".

وأشاد الأمين العام بالقدرات الكبيرة التي تملكها السعودية لتنظيم شعيرة الحج في ظل ظرف وباء كورونا الذي ابتلي العالم به أجمع.

كما أشاد الأمين العام، بالعناية القصوى التي توليها المملكة العربية السعودية لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، حيث نجحت في الحفاظ على إقامة شعيرة الحج في الموسم الماضي مقدمة العناية القصوى لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس الأحد، أن ذلك يأتي "انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة، حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولاً.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في بيانها، أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

التعاون الإسلامي السعودية الحج وزارة الحج والعمرة الحجاج كورونا

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