الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 733 محضرا لعدم ارتداء الكمامات في أسيوط

حملات تنفيذ قرارات
حملات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن حملات المرور والتفتيش على المحلات والكافيتريات والمقاهي والأسواق والمطاعم للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الحكومة واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقاعس.

جاء ذلك طبقاً لتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتطبيق الصارم لمواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وشدد على تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ باقي الاجراءات القانونية حيالهم فضلاً عن غلق وتشميع المنشأت المخالفة.

وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء قد شنت حملات والتأكد من الاغلاق في المواعيد المحددة الساعة 9 مساءاً عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات فضلاً عن حظر استعمال الشيشة حفاظًا على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وبناءاً على الضبطية القضائية الصادرة لرؤساء المراكز والأحياء ونوابهم حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وغير الملتزمين بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 733 محضر لعدم ارتداء كمامات و451 محضر لمخالفة مواعيد غلق المحلات و129 محضر بيئة ونظافة و236 محضر اشغالات فضلاً عن فض 10 أسواق وحفلات زفاف وجنازة واغلاق سنتر للدروس الخصوصية بالإضافة إلى ضبط 119 شيشة حتى الآن منذ صدور قرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وكشف أن تلك الحملات كانت تحت إشراف ومتابعة وقيادة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته مناشدًا المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

حملات لغلق المحلات بمراكز وأحياء المحافظة (20)
حملات لغلق المحلات بمراكز وأحياء المحافظة (20)
حملات لغلق المحلات بمراكز وأحياء المحافظة (8)
حملات لغلق المحلات بمراكز وأحياء المحافظة (8)
حملات لغلق المحلات بمراكز وأحياء المحافظة (9)
حملات لغلق المحلات بمراكز وأحياء المحافظة (9)
حملات لغلق المحلات بمراكز وأحياء المحافظة (5)
حملات لغلق المحلات بمراكز وأحياء المحافظة (5)
حملات لغلق المحلات بمراكز وأحياء المحافظة (1)
حملات لغلق المحلات بمراكز وأحياء المحافظة (1)
محافظة اسيوط اجراءات محافظ أسيوط السكر وزير التنمية المحلية مصطفى مدبولى رئيس الجمهورية فيروس كورونا فيروس كورونا التنمية المحلية الضبطية القضائية الإجراءات القانونية اللواء عصام سعد السكرتير العام تحرير محاضر للمخالفين

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