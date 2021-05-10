مساعدات لـ75 ألف أسرة خلال عيد الفطر بكفر الشيخ

قال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنه قد تم توزيع الألاف من الكراتين الغذائية على الأسر الأشد احتياجا بمساعدة عدد من الجمعيات الخيرية منها مصر الخير والأورمان وبمساهمة من صندوق "تحيا مصر"، إذ تم توزيع أطنان من اللحوم الحمراء والبيضاء علي المواطنين بشكل مجاني فضلا عن البقوليات والأرز والزيوت طيلة شهر رمضان الكريم.

وأضاف وكيل وزارة التضامن لـ"الدستور"، أن عدد الأسر المنتفعة من مساعدات ومنح وزارة التضامن بمحافظة كفر الشيخ قد بلغت 75 ألف أسرة حسب قاعدة البيانات المتاحة لدينا، فمديرية التضامن الإجتماعي بالتعاون مع العديد من الجمعيات الأهلية ومؤسسة التكافل الإجتماعي نعمل علي دعم الأسر الأكثر إحتياجا طوال العام وليس في شهر رمضان فقط، فدعمنا لا ينقطع، ولكن يتم تكثيفه في شهر رمضان الكريم شهر الخير فنقوم بتقديم كراتين غذائية كبيرة تحتوي على اللحوم والأرز والتمر والزيت والفول وغيرها، فضلا عن بعض المساعدات المادية.

وأوضح المحاسب السيد مسلم، أنه في عيد الفطر سيقومون بتوزيع ملابس العيد على الأيتام وأيضا توزيع "العيدية" على الأسر الأكثر احتياجا ونعمل على متابعتهم ومتابعة احتياجاتهم قدر الإمكان.