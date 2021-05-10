إعطاء ما يزيد عن 35 مليون جرعة من لقاح «كورونا» في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، أنه تم إعطاء أكثر من 35 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات، شكلت الجرعة الأولى 27.3 مليون لقاح، والثانية نحو 7.8 ملايين جرعة، وارتفع بذلك نسبة السكان الذين تلقوا الجرعة الأولى على الأقل إلى 32.8%، والذي تلقوا تحصينا كاملا من المرض بجرعتي لقاح إلى 9.4%. وتلقى اللقاح أمس الأحد 268 ألفا و787 شخصا.



وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي. وكانت الأولوية في التطعيم للأشخاص الذين تجاوزوا الثمانين من العمر، وسكان دور المسنين ودور الرعاية والأطقم الطبية. كما تم إعطاء الأولوية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مع زيادة خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة ومميتة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.