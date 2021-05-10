الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

750 طالبا شاركوا في الأنشطة الموازية خلال رمضان بجامعة قناة السويس

الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أنه خلال الخطة الرمضانيه للأنشطة الطلابية الموازية شارك 750 طالب وطالبة في 14 نشاطا.

وأضاف الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أنه بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ووفقا للتدابير التي اتخذتها الجامعة لمواجهة المستجدات التى فرضتها جائحة كورونا سيتم تكريم جميع الحاصلين على مراكز متقدمة بالأنشطة الطلابية سواء الداخلية أو القمية أونلاين.

وفي سياق متصل، قام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالاجتماع بمنسقي الأنشطة الطلابية بالكليات بحضور الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، لمناقشة وتقييم خطة الأنشطة خلال شهر رمضان، والتي تمت أونلاين ومتابعة فعاليات معسكر إعداد القادة بفوجه الـ14 وعرض لخطة الأنشطة للفترة القادمة مع متابعة مستجدات حفل ختام الأنشطة الطلابية والمزمع عقده بعد إجازه عيد الفطر المبارك.

وأضاف شقيدف، أن التكريم سيكون للمتميزين في الأنشطة للعام الأكاديمي 2020-2021 وسيتم وفقا للشروط الموضوعة وأهمها أن يكون الطالب مقيد بجامعة قناة السويس للعام الأكاديمي 2020 -2021، وحاصل على بطولة رسمية معترف بها وليست ودية، وأن يكون الطالب حصل على أحد المراكز الثلاث الأولى.

وتابع الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن التكريم سيتم بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة، وبالتعاون مع منسقي الأنشطة الطلابية على مستوى كليات الجامعة ومعاهدها، وبمشاركة متميزة لاتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب محمد إبراهيم رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية، لما لها من دور كبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المتكاملة لهم، مشيراً إلى أن جامعة قناة السويس اعتادت على حصد العديد من البطولات والمسابقات في الأنشطة الطلابية.

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