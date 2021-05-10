الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

أرشيفية
أرشيفية

مع قُرب انتهاء شهر رمضان الكريم لعام 2021، يبحث المسلمين والمسلمات من كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية على محركات الانترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعبر موقع “ جوجل ” عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في مصر.

 

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

وعيد الفطر من المناسبات التي ينتظرها الجميع من كل عام، يستعد المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2021، ولكن مع الالتزام بقرارات الحكومة المصرية من خلال توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي عاد من جديد وأصبح أشد خطورة عن السابق، وفي الفترة الأخيرة شهدت مصر ارتفاع غير متوقع في عدد الإصابات من جديد، وأطلق مجلس الوزراء مجموعة قرارات جديدة حفاظاً على صحة المواطنين من تلك الجائحة، ومن ضمنها غلق كافة المولات والحدائق والكافيهات للحد من انتشار العدوى في البلاد، وتلك القرارات لحلول عيد الفطر المبارك.

ومعظمنا ينتظر عيد الفطر المبارك لعام 2021 للاحتفال مع الأهل والأقارب والأصدقاء، ولذلك يرصد لكم “ الدستور ” في تقريرة كافة التفاصيل التي يبحث عنها المواطنين وتشمل  موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في مصر.

 موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في مصر، من خلال هلال شوال يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر رمضان الكريم لعام 2021، والموافق 11 مايو وفي حالة ثبوت رؤية هلال شوال سيصبح يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 سيكون المتمم لشهر رمضان، وبذلك سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وستكون صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:28 صباحاً بتوقيت القاهرة.

أدعية لحلول صلاة عيد الفطر المبارك

ٱللهـم استرنا بسترك الجميل .. واجعل تحت السّتر مآ ترضَى به عنّا .. واجعل كل ما أوجعنا خيرة لنا و مغفرة.

 

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ربي لا تشغل عقلي بما يقلقه ولا قلبي بما لا يرحمه ربي كن معي وقوني واجعلني بك أقوى وبك أغنى.

اللهم في هذا اليوم المبارك اجعله لأعز الناس عندي يوما مباركا فيه الدعوة لا تـرد وهبه رزقا لا يعد وافتح له باب في الجنة لا يسد واحشره في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

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