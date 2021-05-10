محمد ممدوح: العمل مع منى زكي كان أحد أهدافي.. ومحمد فراج ممثل عظيم

أعرب الفنان محمد ممدوح عن سعادته بردود الفعل التي حدثت على مسلسل "لعبة نيوتن" و"خلي بالك من زيزي" الذي يشارك بهما في السباق الرمضاني هذا العام.

استمتع بالتعاون مع سيد رجب وفراج عظيم

وقال ممدوح، في اتصال هاتفي مع برنامج "كأس إنرجي للدراما"، مع محمد طارق أضا، على إينرجي 92.1: "محمد فراج ممثل عظيم وكنت مستمتع بالعمل معه فنحن نكمل بعض، بينما الأستاذ سيد رجب، فالجميع يتعلم منه وخاصة في المشاهد التي جمعتنا خلال لعبة نيوتن".

مني زكي تركز في كل التفاصيل

واكمل حديثه: "العمل مع مخرج كبير تامر محسن أمر مهم، اما عن التمثيل مع منى زكي، فكان أحد أهدافي هي فنانة ملخصة جداً، وتحرص على التركيز في كل تفاصيل العمل، كانت هناك العديد من المناقشات خلال المشاهد وقبل التصوير".

خلي بالك من زيزي مسلسل إنساني اجتماعي

وكان لعبة نيوتن حقق نسب تصويت مرتفعة، حيث خصصت إنرجي اللينك التالي لإتاحة أفضل فرصة للمستمعين للمشاركة في التصويت لمسلسلهم المفضل للفوز بجوائز كأس إنرجي للدراما وعن مسلسل "خلي بالك من زيزي"، قال ممدوح: " على الرغم من أن الكثير يجد المسلسل لايت كوميدي ولكنه في المقام الأول إنساني إجتماعي، ويؤكد أن جميع الأشخاص لديهم مشاكل وهناك دائماً مبرر لهم، وأعرب ممدوح عن سعادته بالعمل في هذا المسلسل ومشاركته فريق العمل.

ابطال لعبة نيوتن

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

أبطال مسلسل خلي بالك من زيزي

مسلسل خلى بالك من زيزى بطولة الفنان أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاءالطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابةمريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.