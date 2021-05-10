الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية يدرس تغيير موعد غلق المحال التجارية

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

ينظر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، طلب المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمد و تعديل مواعيد غلق المحال التجارية حتي الثانية عشر منتصف الليل بناء علي طلب التجار.


من جهته أكد عثمان، تقديمه الطلب لمحافظ الإسماعيلية، استجابة لمطلب تجار الإسماعيلية، والذين تقدموا بعدد من الاستغاثات تطالب الغرفة التجارية بالتدخل لمد فترات ساعة العمل، ولمنع تكدس المواطنين نهارًا بسبب احتفالات عيد الفطر المبارك وحرص المواطنين علي شراء احتياجاتهم.

وكان مجلس الوزراء قرر  الأسبوع الماضي، غلق المحال والمولات من 9 مساء وغلق جميع الشواطئ والمنتزهات ودور العرض، مؤكدا ان ذلك يأتي في اطار الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، أحد العناصر في تقييم رؤساء المدن والقرى والأحياء في المحافظات، من خلال تطبيق العقوبات والغرامات.

وأشار شعراوي، إلى أن شهر رمضان من أكبر الشهور التي يتزايد فيها عدد الإصابات بسبب التجمعات والممارسات الخاطئة في عدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

وناشد المواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة الدولة التنفيذية بالمحافظات من خلال الإلتزام بالاجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة بشأن منع انتشار فيروس كورونا.

وأكد على أن تطبيق الغرامات والإغلاق للمخالفين بشأن الافراد والمنشآت التجارية، مناشدا أن المواطنين أن يعوا خطورة الموقف ويحافظوا علي صحتهم.

وحول اتخاذ الدولة لإجراء حظر لمنع انتشار الفيروس، أوضح وزير التنمية المحلية، أن قرار الإغلاق ليس سهلا ويجب دراسته بعناية من قبل جميع أجهزة الدولة كونه مرتبط بحياة المواطن المصري ومعيشته.

وتابع أن "ما يتم حاليا هو فرض إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار الفيروس، من قبل المنشآت والمواطنين".

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