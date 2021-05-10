الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

من أبرزها قصر العيني و«57357» وأبو الريش

أهدتهم علب كعك.. «الداخلية» تشارك نزلاء المستشفيات فرحة استقبال عيد الفطر

علب كعك
علب كعك

وزعت وزارة الداخلية علب كعك مشاركة من وزارة الداخلية للمواطنين فى احتفالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك لإهدائها للمرضى وذويهم ببعض المستشفيات الحكومية، ودور الأيتام، يأتي ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

وقد قامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من عبوات الكعك بمستشفيات (قصر العينى- المعهد القومى للأورام- مستشفى 57357 سرطان الأطفال- الأطفال اليابانى "أبو الريش"- أحمد ماهر التعليمى- الحسين الجامعى- السيد جلال- الدمرداش الجامعى- مستشفى الصحة النفسية والعصبية) كما تم توزيع كمية من العبوات على عدد من دور رعاية الأيتام.

- مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عمليات التوزيع

هذا وقد تم مراعاة كافة التدابير الإحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصاً على سلامة المواطنين والقوات المشاركة فى المبادرة.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي للوزارة، والتواصل مع المواطنين من خلال المبادرات الإنسانية ومشاركتهم الإحتفالات بكافة المناسبات.

 

- توزيع وجبات إفطار على قائدي السيارات بالطرق 

في سياق آخر ، واصل رجال الشرطة بالخدمات والأقوال والارتكازات الأمنية المنتشرة على مستوى الجمهورية توزيع وجبات على الصائمين على كافة الطرق والمحاور الرئيسية.

  لاقت تلك المبادرة استحساناً من المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الذين يتصادف مرورهم بالخدمات الأمنية فرحتهم بالإفطار، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة وتطوير استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع وتنميتها وتوطيدها.

 

جاء ذلك في إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكافة المناسبات الدينية والمحافل الاجتماعية المختلفة،  بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، واستمرارًا لتفعيل الدور الإنسانى والاجتماعى لوزارة الداخلية ومشاركةً من الوزارة احتفالات المواطنين بشهر رمضان المعظم.

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