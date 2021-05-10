الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 في انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

انقلاب ميكروباص على
انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي صباح اليوم الاثنين.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم لهم، وتبين أن المصابين هم محمود محمد مصطفي مقيم فاقوس 38 سنة، وأمير أبو زيد سليمان 27 سنة، وممدوح أحمد السيد 34 سنة، ومحمد جميل عبد الفتاح 43 سنة، ومحمد محمد سلامة 23 سنة، وموسى محمد مصطفى 37 سنة، وجميعهم مقيمين بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

ورجحت مصادر أن المصابين يعملون في شبكة زراعية بمنطقة وادي الملاك التابعة لمركز التل الكبير وتعرضت السيارة للانقلاب خلال توجههم للعمل صباح اليوم.

وكان قد تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطار من المقدم حازم حسام رئيس مباحث التل الكبير يفيد انقلاب ميكروباص بدون لوحات معدنية يحمل عدد من المواطنين قرب منطقة البعالوة التابعة لدائرة المركز.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارات إسعاف لإجلاء وإخبار المصابين إلى أقرب مستشفى.

وفي سياق متصل شهد طريق طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام بنزيمة وطنية بالكيلو 76، مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم.

وكان اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا، يفيد بوصول إخطار لمرفق الإسعاف، يفيد بحادث تصادم سيارة رقم "3875 ط.ل.و" على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام بنزيمة وطنية بالكيلو 76.

وانتقلت سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف، لمكان الحادث، وتبين مصرع شخص يدعى طه محمود عبدالفتاح، ومقيم في الشهداء بمحافظ الإسماعيلية ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى القصاصين، وأصيب آخر مجهول الهوية، وتم نقله لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

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