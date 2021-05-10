تطهير 72 موقعا وغلق 12 منشأة في أسوان (صور)

واصلت لجان التفتيش الميدانية، التي أمر بتشكيلها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى لمتابعة تطبيق قرارات رئيس الوزراء الأخيرة الخاصة بالمواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية.

وكلف محافظ أسوان، قيادات المحافظة بالإشراف ميدانياً على انتظام أعمال اللجان بمشاركة قوات من مديرية أمن أسوان، حيث تم في اليوم الثالث غلق 12 منشأة وتوقيع الغرامة الفورية على 102 مواطن لعدم ارتداء الكمامة.

وفى نفس السياق ولاستكمال الجهود المبذولة من المحافظة لمجابهة جائحة كورونا من خلال توسيع دائرة أعمال الرش والتطهير، شهد مطار أسوان الدولى حملة تعقيم شملت صالات الوصول والسفر ، وأيضاً صالات انتظار المسافرين والمغادرين، بجانب سير وعربات الأمتعة والسيارات وأجهزة التفتيش، علاوة على دورات المياه العمومية.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم تطهير وتعقيم 72 موقعا على مستوى المحافظة من خلال 32 فرقة ميدانية تضم 73 ملاحظ وعامل، حتى شملت أعمال الفرق رش المواد المطهرة داخل المنشآت الحكومية والفنادق والبواخر والمزارات السياحية والأثرية ومكاتب البريد ومنافذ شركات الأتصالات والمحمول والبنوك وماكينات الـ ATM وأقسام الشرطة والأحوال المدنية والأندية والشوارع.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجه كافة الجهات المعنية بالبدء الفورى فى تنفيذ هذه القرارات بكل جدية وحزم وذلك من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة لمنع وحظر أى تجمعات سواءاً فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تلقى أى بلاغات عن أى تجمعات أو مخالفات لهذه القرارات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة على أرقام 2483115 ، و 2483116 ، بجانب الخط الساخن برقم 114 ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ،و01091565955 ، فضلاً عن الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 لضمان الالتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار اللواء أشرف عطية، بأنه يتوازى مع ذلك التشديد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة ، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ، مع تعليق الرحلات النيلية ، وكذا الحد من ظاهرة زيارة المقابر خلال فترة عيد الفطر المبارك بحيث يتم تعميم ذلك على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان لمنع أى إختلاط أو تزاحم والقضاء على بؤر التجمعات.

وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التالي: يسمح بصلاة العيد فى المساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الإحترازية ، مع غلق كامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازة عيد الفطر ، بجانب حظر أى تجمعات أو حفلات أو فعاليات جماهيرية ،بالإضافة إلى غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهى والمطاعم والمسارح ودور السينما الساعة التاسعة مساءاً ، مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد التاسعة مساءاً وذلك إعتباراً من الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو 2021، و إستثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات من ذلك.

IMG-20210510-WA0052

IMG-20210510-WA0051

IMG-20210510-WA0053

IMG-20210510-WA0047

IMG-20210510-WA0049