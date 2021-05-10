سر تصوير نهاية مسلسل الاختيار 2 في ميدان التحرير

رغم غياب بيتر ميمي وأحمد مكي..

مسلسل الاختيار 2 من بين أهم الأعمال الدرامية الذي تشارك موسم رمضان الحالي والذي اقترب على الانتهاء، حيث كشف المسلسل العديد من الحقائق حول الجماعات الإرهابية في مصر بجانب كشف العديد من المخططات التي كانت تستهدف أمن البلد.

إضافة جزء جديد لنهاية مسلسل الاختيار 2

بشكل مفاجئ قرر صناع المسلسل تصوير مشهد جديد استثنائي لإضافته للحلقة الأخيرة من أحداث المسلسل، وذلك بالرغم من انتهاء تصوير أحداث العمل قبل انطلاق شهر رمضان بعدة أيام إلا أنهم أضافوا مشهد جديد تم تصويره في ميدان التحرير وبحضور أبطال الجزئين، وفكرة المشهد هي ظهور أبطال حقيقيين من الجيش والشرطة بجانب مواطنين عاديين وشيوخ ورجال من سينما وقساوسة بجانب أبطال الجزئين الخاصين بالمسلسل ويتم تصويرهم وهو في منتصف الميدان مستغلين تجديده.

سبب التصوير في ميدان التحرير

تصوير المشهد مناسب للحلقة الأخيرة بشكل كبير لأن أحداث المسلسل تنتهي علي أكتشاف قواتنا الخاصة مخطط كبير للقيام بأحد العمليات التفجيرية بجانب هذا الميدان ولكنهم يكتشفون تفاصيله في الوقت المناسب ويقومون بوقفة، المشهد تم تصويره بمدير التصوير أحمد المرسي كمخرج بدلاً من بيتر ميمي بسبب عدم قدرة بيتر ميمي على الوجود، كما سافر الفنان أحمد مكي خارج القاهرة منذ انتهائه من تصوير المسلسل لذلك تغيب هو الآخر عن التصوير.

مشاهد مسلسل الاختيار 2 في ميدان التحرير

الفنانين المشاركين

وشارك عدد آخر كبير من الفنانين على رأسهم كريم عبدالعزيز وأمير كرارة وأحمد فؤاد سليم وأحمد وفيق ومحمد عز وإنجي المقدم كما أن عناصر الجيش والشرطة الذين يظهرون في العمل هما حقيقين وتم الاستعانة بهم من القوات الموجودة في الميدان لغلقة حتي يتم تصوير المشهد فيه.

علق عدد كبير من صناع المسلسل على هذا الحدث الضخم والهام علي حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب بيتر ميمي "الفيديو الرائع اللى كان يتصور النهاردة في ميدان التحرير وكان فيه أبطال الاختيار١ والاختيار٢ وأهالي الشهداء وأبطال الجيش والشرطة وبعض من الشيوخ والقساوسة، هو إخراج الأستاذ أحمد المرسى"، فيما كتب أمير كرارة "شرف ليا أكون جزء من الاختيار ٢ مع أجمد واحد في مصر كريم عبدالعزيز وأخويا الجامد بيتر ميمي".

"الاختيار 2" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، والراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وآخرين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويتناول العمل بطولات رجال الشرطة المصرية في الفترة ما بين عام 2013 وحتى عام 2020.