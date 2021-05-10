الصين تُدافع عن نفسها في واقعة «الصاروخ المحترق»

دافعت الحكومة الصينية، اليوم الإثنين، عن أسلوب تعاملها مع الصاروخ الفضائي الذي احترق فوق المحيط الهندي، قائلة إنها تتبع معايير مختلفة عن الولايات المتحدة وبرامج الفضاء الأخرى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينج إن "الصين كانت تتابع عن كثب مساره وأصدرت بيانات بشأن حالة العودة مقدمًا".

وأضافت:"لم ترد أنباء عن وقوع أضرار على الأرض. تشارك الصين أيضا نتائج تنبؤات العودة من خلال آليات التعاون الدولي"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

واشتكت هوا من أن بكين تُعامل بشكل غير عادل، مشيرة إلى رد الفعل على حطام صاروخ أطلقته شركة الفضاء الأمريكية "سبيس إكس" وسقط على الأرض في واشنطن وعلى ساحل أوريغون في مارس.

واتهم مدير وكالة الفضاء الأمريكية وآخرون بكين بالتصرف بتهور من خلال السماح لصاروخها بالسقوط على الأرض الأحد، وهو خارج نطاق السيطرة على ما يبدو، بعد حمل محطة فضاء إلى المدار.

وقالت وكالة الفضاء الصينية إن معظم المرحلة الرئيسية التي يبلغ طولها 30 مترا لصاروخ "لونج مارش 5 بي" احترقت فوق جزر المالديف.

وحمل الصاروخ الجزء الرئيسي من محطة الفضاء الصينية إلى المدار في 29 أبريل، وتخطط الصين لإطلاق 10 عمليات أخرى لاستكمال بناء المحطة.

عادة ما تسقط الصواريخ على الأرض بعد وقت قصير من إقلاعها. ولم تذكر وكالة الفضاء الصينية سبب إرسال "لونغ مارش" مؤقتا إلى المدار.

وأمس الأحد، أعلنت الصين أن بقايا صاروخها "لونج مارش 5بي" سقطت في المحيط الهندي، وأن معظم مكوناته دمرت فور دخوله الغلاف الجوي للأرض.

وتضع الإحداثيات نقطة الارتطام في المحيط الهندي جنوب غربي الهند وسريلانكا.

وأكد المكتب أن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي.

وانطلق الصاروخ "لونج مارش 5 بي" من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملا على متنه مركبة "تيانهي" غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية مدارية.

وأثار خروج المرحلة الثانية من الصاروخ عن السيطرة تكهنات دامت أياما بشأن موقع سقوط الحطام، وورد ذكر شمال السودان بين مواقع السقوط المحتملة، إضافة إلى عدد من البلدان العربية.

وسقطت في العام الماضي أجزاء من أول صاورخ "لونج مارش 5بي" في ساحل العاج وألحقت أضرارا ببعض الأبنية لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وبالتزامن، أكدت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" أن حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه دخل الغلاف الجوي ودمر بالكامل دون إلحاق أي ضرر يذكر.

وأكدت "روس كوسموس" على حسابها في "تويتر" أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من صاروخ Long March دخلت غلاف الأرض الأحد و"توقفت عن الوجود" في الساعة الـ05:30 تقريبا بتوقيت موسكو (أي 02.30 بتوقيت غرينيتش) فوق مياه المحيط الهندي.

ونشرت "روس كوسموس" خريطة تظهر المكان الواقع قبالة سواحل الهند وسريلانكا الذي احترقت فيه المرحلة الصاروخية، وفقا لنظام كشف الحالات الخطيرة في الفضاء القريب من الأرض والإنذار بوجودها التابع لوكالة الفضاء الروسية.