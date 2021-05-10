الإثنين 10 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أسيوط» تكثف حملات التطهير والتعقيم للوقاية من كورونا

حملات تطهير المنشأت
حملات تطهير المنشأت والشوارع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكافة المنشأت العامة والخاصة والشوارع والميادين على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بالعدوى وذلك على مدار اليوم.
 

وجرى تكثيف تلك الحملات خلال الفترة المسائية التي تشهد خلالها غلق المحلات والأسواق والمقاهي والمطاعم والكافتيريات وفقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وتكون الشوارع خالية من المارة بالمراكز والمدن، لافتاً إلى التعاون وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن والعمل على الحفاظ على صحة وسلامة مقدم الخدمة (العاملين في هذه الأماكن) ومتلقي الخدمة (المترددين علي تلك الأماكن).
 

وأضاف محافظ أسيوط، أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لإجراء عمليات التعقيم الشاملة للمنشآت الخدمية باستخدام المواد المطهرة بواسطة مواتير الرش وسيارات الرش التابعة للوحدات المحلية ووحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة وبالتنسيق بين المديريات الخدمية كالصحة والزراعة والطب البيطري والثقافة والمرافق الحيوية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة مشروع الإنقاذ السريع وغيرها تنفيذاً للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بتكثيف الحملات بصفة يومية خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، موضحاً أنه تم شن حملات لرش وتعقيم لـ (ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد ومراكز الشرطة والمستشفيات والوحدات الصحية والتأمينات والمعاشات والوحدات البيطرية والإدارات الخدمية ومواقف السيارات وغيرها في مراكز البداري وساحل سليم وأبنوب والقوصية وديروط وأبوتيج وحي شرق وحي غرب أسيوط وبإشراف كامل من رؤساء المراكز والأحياء وعدد من الوحدات المحلية والقروية والمديريات الخدمية.


وناشد محافظ أسيوط المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

حملات الرش والتعقيم بأسيوط (10)
حملات الرش والتعقيم بأسيوط (10)
حملات الرش والتعقيم بأسيوط (7)
حملات الرش والتعقيم بأسيوط (7)
حملات الرش والتعقيم بأسيوط (6)
حملات الرش والتعقيم بأسيوط (6)
حملات الرش والتعقيم بأسيوط (1)
حملات الرش والتعقيم بأسيوط (1)
حملات الرش والتعقيم بأسيوط (5)
حملات الرش والتعقيم بأسيوط (5)
حملات الرش والتعقيم بأسيوط (3)
حملات الرش والتعقيم بأسيوط (3)
مجلس الوزراء مستشفيات محافظة وزارة الصرف الصحي مياه الشرب محافظ أسيوط اللجنة العليا شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي فيروس كورونا نائب المحافظ اللواء عصام سعد

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