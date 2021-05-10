الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رواد السوشيال ميديا يهاجمون حسام بهجت: لا يستحق أن يكون مصريا

المدعو حسام بهجت
المدعو حسام بهجت

هاجم رواد السوشيال ميديا على موقع التواصل الاجتماعي المدعو حسام بهجت الذي يتقمص دور "الناشط الحقوقي"، ووصفه جمهور السوشيال بـ "العميل"، وأنه عميل بدرجة خائن جدا فهو في أول الصف في مقدمة عناصر الطابور الخامس في مصر 
وأكد النشطاء أنه لا يستحق أن يكون مصريًا، وذلك في ضوء مطالبة المتكررة بالعفو عن قتلة الشهداء الذين مازالت أيدهم تقطر دماً وتسببوا في تدمير أسر دون أن يرمش لهم جفن.


وتابع  النشطاء: المدعو حسام بهجت يترك الشهداء وذويهم وحقوقهم ويفكر في القتلة الفجرة تحت اسم حقوق الإنسان كذبا أين حقوق الشهداء من تفكيره ومن مطالبته بحقوق الإنسان المخلص لوطنه أم أن حسام بهجت متخصص للدفاع عن  حقوق الإرهاب فقط وأكد المهاجمون: “أن حسام بهجت ومن على شاكلته لم يفكروا يوماً فيما حدث للشهداء بسبب حرصهم على الدفاع عن مصر والمصريين”.


وأكد النشطاء أن الشعب المصري على قلب رجل واحد خلف وطنه ومؤسسات بلاده وأن الرد على أمثال حسام بهجت وأمثاله الذين يقودون المؤامرة تلو الأخرى للالتفاف على حقوق الشهداء في القصاص العادل وإفلات الإرهابيين من العقوبة هو التجاهل وعدم الالتفات لهؤلاء القلة المدسوسة بين المصريين.

حسام بهجت سوشيال ميديا الناشط الحقوقي الطابور الخامس الشعب المصري

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