الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل «نسل الأغراب» قبل عرضها

نسل الاغراب
نسل الاغراب

ينتظر جمهور الدراما الرمضاني بفارغ الصبر مشاهدة الحلقات الأخيرة من مسلسلاتهم الرمضانية والذي تابعوها علي مدار الشهر، تستعرض "الدستور" أبرز ملامح نهاية مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة. 

 

نهاية مسلسل نسل الأغراب

نجاح  ملحوظ ومردود وقوي حققه مسلسل "نسل الأغراب" الذي  يشارك في بطولته كل من أمير كرارة وأحمد السقا والمسلسل تناول قصة درامية عن عائلة تدعي "الغريب" كل من فيها يكره الثاني ويتصارعون دائماً على قتل بعض لفرض السيطرة والهيمنة، ويتركز الصراع بين عساف وغفران الغريب ويصل الصرع لذروته بعدما يجبر عساف غفران على طلاق زوجته جليلة ليتزوج هو مقابل أن يعيد له أمه، وعلمت "الدستور" من مصدر داخل أحداث المسلسل أن هناك معركة كبيرة ستقوم بين عساف وغفران ستقضي على الجميع لن يعيش  إلا النساء فقط ونهاية كل من أبطا المسلسل الرجال  ستكون مؤثرة للغاية وسيبدأ الصراع والمعركة من الحلقة الـ 28 المقرر عرضها اليوم. 

 

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب 

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

 

تفاصيل الحلقة 27

واختطف "عساف" أحمد السقا "سليم" أحمد داش ابن "غفران" أمير كرارة، وذلك ليساوم به "جليلة" مي عمر كما ينتقم من "غفران" الذي يبحث عن ابنه بلهفة شديدة بعد اختفاؤه دون معرفته إلى أين ذهب، ولكنه يشك في أن "عساف" له يد في اختفاء ابنه.

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 وحاول التواصل معه ليهدده بأنه إذا تأكد بأن له يد في اختفاء "سليم" ابنه سوف يقتله، ولكن "عساف" أصر على الإنكار، وأثار موافقة "جليلة" على الزواج من "عساف" غضب "حمزة" أحمد مالك الذي ألقى اللوم عليها وهددها بانه سيتبرأ منها فور إتمام زواجها من "عساف" ولكنها انفعلت عليه خاصة وأنه لا يعلم مساومة "عساف" لها بقتل أبناءها.

 

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