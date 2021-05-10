لأكثر من 2 مليون أسرة.. بدء صرف دعم «تكافل»

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، صرف الدعم النقدى لمستفيدي برنامج «تكافل»، الذين يبلغ عددهم ما يزيد على 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامجى تكافل وكرامة.

كما قررت أن يتم الصرف من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضحت القباج، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.



تكافل وكرامة



يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أطلقت برنامجى الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال.



كما تدرس وزارة التضامن حاليا ربط الدعم النقدي بمشروطية عدم الزواج المبكر، حيث تدرس الوزارة إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي «تكافل»، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهم القاصرات دون السن القانونية للزواج وهو 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها، مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، أمس الأحد، صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى «كرامة» عن شهر مايو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك وفقا لتوجيهات وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.