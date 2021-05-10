«اللغات في دول حوض النيل».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب "اللغات فى دول حوض النيل ودورها فى التواصل الاجتماعى" للدكتور عمر عبد الفتاح.

وجاء في الكتاب، أنه تضم منطقة حوض النيل إحدى عشر دولة أفريقية هى مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى إريتريا.

وتمثل لغات التعامل المشترك إحدى ملامح الوضع اللغوى فى أفريقيا والذى يبدو معقدا ومتشابكا للوهلة الأولى فحين نطالع الخريطة اللغوية لافريقيا سنلاحظ التعدد اللغوى الكبير الذى يميز القارة.

وتهدف هذه الدراسة لرصد أهم لغات التعامل المشترك المحلية فى دول حوض النيل ،بهدف بيان اهم هذه اللغات واصولها واماكن انتشارها وعدد متحدثيها وأهم وظائفها واستخدامها كما تهدف أيضا لبيان اى هذه اللغات يمكن أن تلعب دورا فى التواصل والتقريب بين شعوب دول منطقة حوض النيل.

وتبدأ الدراسة بمقدمة تتناول موضوع الدراسة واهميتها وأهم أهدافها وتثنى بتمهيد مختصر حول المشهد اللغوى لمنطقة حوض النيل، يليه التعريف بمفهوم لغات التعامل المشترك وانواعها وعوامل انتشارها وأهم وظائفها، ومن ثم تنتقل الدراسة لتتناول اهم لغات التعامل المشترك المحلية فى منطقة حوض النيل ودورها فى التواصل بين شعوب المنطقة، وتختتم الورقة بأهم نتائج الدراسة وعدد من التوصيات الختامية.

أهداف الهيئة

الهدف الرئيسى من إنشاء هيئة ثقافية كبرى فى حجم هيئة الكتاب كان تضييق الفجوة الثقافية بين مصر وبين شعوب العالم المتقدم من خلال تكاتف الجهود التى تبذلها قطاعات وزارة الثقافة تحقيقا لمزيد من الرقى والتقدم وبما يليق باسم مصر وحضارتها تقوم هيئة الكتاب بما تضطلع به من مسئوليات تنفيذ الأهداف الآتية: إتاحة كافة التسهيلات للتعريف بالانتاج الفكرى العربى والعالمى، إعادة طبع ما يمكن تحقيقه من كتب التراث حتى يكون فى متناول المهتمين بالثقافة، تأليف وترجمة الكتب الثقافية على الصعيدين الإقليمى والعالمى، وطبع ونشر وتسويق الكتاب المصرى على المستوى المحلى والعربى والدولى.

وحتى يتم تنفيذ هذه الأهداف تم وضع خطة للنشر تتم على عدة مراحل خلال السنة بحيث تراعى تغطية جميع الاحتياجات القرائية للمجتمع والتي تملأ فراغا بالمكتبة العربية، وهذا يستدعى إعداد الآتي: