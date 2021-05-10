برلماني يطالب بتشكيل لجنة فنية لكشف ظاهرة خروج القطارات عن القضبان

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن تكرار ظاهرة خروج القطارات عن قضبان السكك الحديدية خاصة بعد خرج قطار رقم 1014 الروسي القادم من القاهرة والمتجه إلى أسوان عن القضبان عند قرية كفر بركات بمدينة العياط مساء أمس الأول.

وطالب "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم من الفريق كامل الوزير وزير النقل بوقفة حاسمة لمعرفة الأسباب الحقيقية التى وراء هذه الظاهرة الخطيرة، مقترحاً تشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة وخبراء السكك الحديدية لدراسة هذه الظاهرة ومعرفة الأسباب الحقيقية التى وراء تكرارها خلال الفترة الاخيرة.

وأعرب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، عن قلقه فى أن يكون الصبية من الأطفال الصغار هم وراء هذه الظاهرة خاصة بعد أن كشف الفريق كامل الوزير أمام مجلس النواب عن قيام بعض الصبية بفك مسامير قضبان السكك الحديدية وقيامهم ببيعها إضافة إلى نشر بعض وسائل الإعلام لفيديوهات أكدت صحة كلام وزير النقل.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة من جميع المؤسسات بالدولة لأنها ليست من مسئولية السكك الحديدية وحدها ، مؤكداً على ضرورة الكشف عن هؤلاء الصبية لمعرفة الاسباب الحقيقية التى دفعهم لمثل هذه الاعمال الخطيرة خاصة انها تتسبب فى وقوع العديد من الحوادث داخل السكك الحديدية.

وكانت قد دفعت وزارة الصحة والسكان بسيارتي إسعاف لتمشيط مكان حادث خروج قطار عن القضبان بقرية كفر بركات بالعياط

وقالت وزارة الصحة، أمس الأحد إنه لا يوجد أي إصابات أو وفيات في الحادث وجميع الركاب متعافين، موضحة أن الحادث نتج عن خروج أحد عجلات القطار، وتم إصلاحها وتحرك القطار.