الإثنين 10 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا يواصل العصف بقطاع السياحة في ألمانيا

كورونافي ألمانيا
كورونافي ألمانيا

واصلت القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا العصف بقطاع السياحة في ألمانيا بشكل كبير في الربع الأول من هذا العام.
 

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمدينة فيسبادن اليوم الاثنين، أن عدد ليالي المبيت السياحية بلغت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 6ر22 مليون ليلة، بتراجع بلغت نسبته 8ر68% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2020.


وبحسب البيانات، بلغ عدد ليالي المبيت للسائحين الأجانب في ألمانيا في الربع الأول من هذا العام 4ر2 مليون ليلة، بتراجع قدره 1ر81% على أساس سنوي، وبلغ عدد الليالي بالنسبة للسائحين الداخليين 2ر20 مليون ليلة، بتراجع قدره 2ر66%.
 

وفي سياق متصل لم يأتِ شهر مارس هذا العام ببصيص أمل للقطاع، فبالرغم من أن الانخفاض في عدد ليالي المبيت السياحية في ذلك الشهر أقل حدة مقارنة بالشهرين السابقين (تراجع بنسبة 43% في مارس مقابل 76% لكل من يناير وفبراير على أساس سنوي)، إلا أن هذا يمكن إرجاعه إلى أن أزمة كورونا قد بدأت بالتأثير بالفعل على ألمانيا بالكامل في مارس 2020 وأن حظر الإقامة للسائحين تسبب في انخفاض عدد الإقامات الليلية في ذلك الوقت.
 

وبلغ عدد ليالي المبيت السياحية في مارس الماضي 1ر9 مليون ليلة، ما يعني تراجعا بمقدار ثلاثة أرباع مقارنة بعام 2019.


تجدر الإشارة إلى أن الإقامات السياحية محظورة حاليا في ألمانيا، ويُسمح للفنادق ودور الضيافة والنزل بقبول المسافرين بغرض الأعمال فقط منذ الخريف الماضي، ولكن يبدو أن العديد من الفنادق ترى أن هذا الاستثناء لا يستحق عناء التشغيل، حيث لم تفتح سوى 30 ألفا و114 فندقا من إجمالي نحو 52 فندقا أبوابها خلال مارس الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، أنه تم إعطاء 34.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.
 

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ939 ألفا و043 جرعة في اليوم الواحد. 

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

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