الإثنين 10 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خصم 50% على الباقة.. «تنظيم الاتصالات» يُتيح خطوط محمول لذوي الإعاقة

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إتاحة خطوط محمول جديدة للمستخدمين من متحدي الإعاقة بخصم 50% على باقاته الشهرية -متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت- وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الجهاز بسرعة دمج متحدي الإعاقة في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري واستكمالا لاستراتيجية الجهاز في دعم المستخدمين من متحدي الإعاقة ودمجهم في عملية التحول الرقمي.

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه تم التنسيق مع شركات المحمول لإتاحة الخطوط الجديدة بمنافذ وأفرع الشركات بدايةً من أول أيام عيد الفطر المبارك، وتم تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول عليها، وذلك من خلال التوجه إلى أحد أفرع أو منافذ شركات المحمول وتقديم ما يثبت هويتهم عن طريق أحدىالوسيلتين، الأولى عن طريق تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة (المصدرة من وزارة التضامن الاجتماعي) مصحوبة ببطاقة الرقم القومي، والوسيلة الثانية عن طريق تقديمشهادة التأهيل وبطاقة تحقيق الشخصية لمتحدي الإعاقة بالإضافة لبطاقة الرقم القومي لمن لم يتسنى لهم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة. 

ووجه الجهاز شركات المحمول العاملة بالسوق المصريبضرورة تيسير إجراءات الحصول على خدمات الاتصالات لمتحدي الإعاقة بشكل عام، ومن ضمنها إجراءات الحصول على الخطوط الجديدة.

كما أشار الجهاز إلى فتح الباب للشركات في مجال الابتكار والإبداع وتشجيع التنافسية لأي مبادراتتخدم متحدي الإعاقة وتلبي احتياجاتهم، وتقدم ما يناسبهم من خدمات لدمجهم وتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم. 

 كان  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد وجه شركات المحمول بإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصة بمتحدي الإعاقة مع بداية شهر رمضان الكريم اعتبار من 12 مايو الجاري.

 ويأتي هذا التوجه انطلاقًا من دور في ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، وبما يضمن سهولة نفاذ المستخدمين من متحدي الإعاقة إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزأ لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

تهدف مبادرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من متحدي الإعاقة البصرية والسمعية والتي تساعدهم في تسهيل مختلف أمور حياتهم، بحيث لا يتم خصم مقابل استهلاكها من باقات الإنترنت المتعاقد عليها لمختلف شركات المحمول، وفي هذا الإطار وجه الجهاز كافة شركات الاتصالات إلى توفير المزيد من التطبيقات والخدمات للمستخدمين من متحدي الإعاقة.

 

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الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات متحدى الاعاقة خطوط المحمول مصر 2021 مايو

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