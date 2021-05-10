طوارئ فى أمريكا بسبب هجوم إلكترونى على أكبر خط أنابيب للوقود

أعلنت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، حالة الطوارئ في 17 ولاية، بعد تعرض أكبر خط أنابيب للوقود (يوفر حوالي 45 في المائة من الوقود الذي يستهلكه الساحل الشرقي) لهجوم إلكتروني بواسطة فيروس برنامج الفدية.



وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - أن حالة الطوارئ شملت ولايات (فرجينيا وماريلاند وديلاويرو وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي ونيوجيرسي ونيويورك وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وكارولينا الجنوبية وتينيسي وتكساس وآلاباما)، حيث سيتم نقل الوقود عن طريق البر للعاصمة واشنطن.



وأضافت أن إعلان الطوارئ الإقليمي الصادر عن وزارة النقل الأمريكية يرفع القيود المفروضة على ناقلات السيارات والسائقين الذين يقدمون المساعدة للمناطق التي تعاني من نقص في "البنزين والديزل ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات البترولية المكررة" في أعقاب إغلاق خط أنابيب كولونيال.



وينقل خط الأنابيب التابع لشركة "كولونيال" 2.5مليون برميل يوميا أي 45٪ من إمدادات الساحل الشرقي من الديزل والبنزين ووقود الطائرات.



وأوقفت عصابة إلكترونية الاتصال بالإنترنت تماما يوم الجمعة وما زال العمل جاريا على استعادة الخدمة.

وتتيح حالة الطوارئ نقل الوقود عن طريق البر.



وتحاول شركة "كولونيال بايبلاين"، أكبر شركة لإدارة أنابيب نقل الوقود في الولايات المتحدة، التعافي من هجوم إلكتروني ناجم عن برنامج فيروسي لدفع فدية، أجبرها على إغلاق شبكتها، الجمعة، وأثار مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين.

وقف أكبر مشغلي خطوط أنابيب النفط

أعلنت مجموعة "كولونيال بايبلاين"، التي تعد من أكبر مشغلي خطوط أنابيب النفط في الولايات المتحدة، أمس، أنها تسعى لاستئناف نقل المنتجات المكررة بعد توقف كل عملياتها منذ الجمعة على إثر هجوم إلكتروني.

وقالت المجموعة التي تنقل البنزين والديزل عبر خطوط أنابيب يبلغ طولها أكثر من 8800 كلم عبر الولايات المتحدة إنه "في الوقت الحالي هدفنا الرئيس هو إصلاح خدماتنا بأمان وكفاءة للعودة إلى العمل الطبيعي".

و"كولونيال بايبلاين" هي أكبر مشغل لخطوط أنابيب المنتجات المكررة في الولايات المتحدة وتنقل أكثر من 380 مليون لتر من زيت الوقود يوميا إلى شمال شرق البلاد، كما تنقل نحو 45 في المائة، من الوقود المستهلك في الساحل الشرقي الأمريكي.



ووفقا لـ"الفرنسية"، قالت المجموعة في بيان إن "شركة كولونيال بايبلاين علمت في السابع من أيار (مايو) أنها ضحية هجوم متعلق بالأمن المعلوماتي".



وأضافت: "أوقفنا تشغيل بعض أنظمتنا كإجراء احترازي لاحتواء التهديد، ما أدى إلى توقف مؤقت لكل عمليات خطوط الأنابيب وأثر في بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا".



وتشغل "كولونيال بايبلاين" شبكة من خطوط الأنابيب ممتدة من المصافي على ساحل خليج المكسيك حول هيوستن في ولاية تكساس، إلى منطقة نيويورك في شمال شرق الولايات المتحدة.



وقالت المجموعة إنها استعانت بشركة "رائدة" للأمن الإلكتروني لحل المشكلة وفتحت تحقيقا في طبيعة الحادث وحجمه. وأضافت "اتصلنا بالشرطة ووكالات فيدرالية أخرى".



وأوضحت أن الحادث يتعلق ببرنامج "رانسوم وير"، رمز يستغل الثغرات الأمنية لتشفير أنظمة الكمبيوتر والمطالبة بفدية لفتحها.