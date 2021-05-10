تشميع 5 محال وتحرير 6 محاضر إشغالات في غرب سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري، حملة للمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش، و للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيشة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف السيارات والمحال التجارية وكافة قطاعات الحي.

وأكد الشطوري أن الحملة استهدفت منطقة القيسارية وأسفرت عن غلق وتشميع 5 محلات وتحرير 6 محاضر إشغال طريق، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال إن فرق الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة وفي أيام الإجازات الرسمية والعطلات ولن نتهاون مع أيّ مخالف لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة المواطنين.

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