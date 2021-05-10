وزيرة الثقافة ناعية عبده داغر: عالم الموسيقى فقد أحد أهم نغماته الأصيلة

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الموسيقار العالمي عبده داغر، الذى غيبه الموت اليوم الاثنين 10 مايو عن عمر يناهز 85 عاما.

وقالت إن عالم الإبداع فقد أحد أهم نغماته الأصيلة وعبقرية فنية متفردة، مشيرة إلى أن الراحل أمتلك مفاتيح أسرار الموسيقى وخباياها، وأضافت أنه خلق أسلوبا مميزا فى العزف تحول إلى منهجًا علميًا يتم تدريسه فى ألمانيا، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

ولد عبده داغر في مدينة طنطا عام 1936، وكانت بدايته مع العود، فوالده صاحب محل صناعة أعواد. وفي حوار له مع راديو مونت كارلو يقول داغر إن والده درب الكثير من المشاهير الموسيقيين المصريين مثل الموسيقار محمد فوزي والموسيقار بليغ حمدي.

تعلم العزف على آلة العود في سن السابعة، على غير رغبة والده، ثم جذبته آلة الكمان، بعدما شاهد عازف الكمان الكلاسيكي "David Oistrakh"، وتعلمها في سن العاشرة. في طنطا، بدأ حياته مع المطربة هنيات شعبان، وعمل مع "الصييتة والعوالم" في الموالد. لم يهجر داغر العود، وأسس ورشة لصناعته.

في شبابه عمل عبده داغر عازفًا للكمان في تخت العديد من مشاهير الغناء المصري مثل كوكب الغناء العربي أم كلثوم وموسيقار الجيلين محمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب. وأسس مع الموسيقار عبد الحليم نويرة في عهد وزير الثقافة الراحل ثروت عكاشة، فرقة الموسيقى العربية الشهيرة. وكوّن داغر بـ"الصولو كمان" ثنائيا شهيرا مع الشيخ محمد عمران، فكانت تقام سهرات فنية ببيت "داغر"يوميا، قدما فيها سويا عشرات الأغنيات، مثل "حلم" لأم كلثوم، ومواويل "يا من هواه أعزه وأذلني/ كيف السبيل إلى وصالك دلني"، "فرح الزمان/ اليوم حان الموعد"، "ناجاك قلبي خاشعا ولساني".