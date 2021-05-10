«كورونا» يمنع دخول 10 ركاب مطار القاهرة الدولي

قررت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرً الدولي، الإثنين، منع 10 ركاب من الدخول تبين إصابتهم بفيروس كورونا وإعادتهم إلى بلادهم على نفس الرحلات التي وصلوا عليها.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إنه تم اكتشاف الحالات المصابة أثناء إجراءات عمليات الفحص لركاب طائرة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة، وتبين وجود 8 ركاب هنود وراكب من العراق وآخر يمني كانوا قادمين من الهند عن طريق قطر علي الجهاز الجديد لمناظرة المسافرين وفحص المشتبه في إصاباتهم بالوباء تبين إصابتهم بكوفيد-19، بالرغم من حملهم تحليل PCR بنتيجة سلبي، إلاّ أن أطباء الحجر الصحي قاموا بأخذ مسحة منهم ووضعها علي الجهاز الجديد وبعد 10 دقائق تبين إصابتهم بالفيروس، ليتم عزلهم بإحدى صالات المطار وإعادتهم علي نفس الرحلات التي وصلوا عليها.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.