زعيم المعارضة اليابانية: لا يمكن إقامة أولمبياد طوكيو بشكل آمن

زعيم المعارضة اليابانية: لا يمكن إقامة أولمبياد طوكيو بشكل آمن
حذر زعيم حزب المعارضة الرئيسي في اليابان يوكيو إيدانو اليوم الاثنين، من أنه لا توجد وسيلة لإقامة أولمبياد طوكيو على نحو آمن هذا الصيف، مشككا في تأكيدات رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بأنه سيتم اتخاذ إجراءات كافية ضد كوفيد-19.
وأضاف إيدانو رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني في جلسة برلمانية -نقلتها وكالة انباء كيودو اليابانية- "للأسف ، علينا أن نقول إنه من المستحيل حماية أرواح وصحة وسبل معيشة الشعب الياباني أثناء إقامة الأولمبياد وأولمبياد الخاص".
وارتفعت الإصابات في اليابان بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة مما دفع الحكومة إلى تمديد حالة الطوارئ التي تغطي طوكيو وغيرها من المحافظات حتى نهاية مايو.
ومن المقرر أن تنطلق الألعاب الأولمبية والبارالمبية في 23 يوليو ، وستضم عشرات الآلاف من الرياضيين والفرق التدريبية ، لكنها ستقام بدون مشجعين من الخارج .
وقال إيدانو: "سيكون من غير المقبول أن يؤدي المضي قدما في إقامة الألعاب إلى إجراءات غير كافية مما يسمح بجلب سلالات جديدة من فيروس كورونا من الخارج".
ذكر منظمو أولمبياد طوكيو، أن توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لن يزور اليابان خلال شهر مايو الجاري، وذلك بعد أن قررت الحكومة الياباني تمديد حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مقاطعات غربي البلاد.
وقالت سايكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، إن سفر باخ لليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري "صعب للغاية" حيث تكافح المدينة لكبح موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا.
وقالت هاشيموتو في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه من المهم أن يلقي باخ نظرة على الوضع الحالي. ولكن، عندما تم تمديد حالة الطوارئ، يرجح أن تشكل زيارته عبئا ثقيلا عليه خلال هذه الفترة".
كان باخ يخطط للمشاركة في جولة الشعلة الأولمبية في هيروشيما يوم 17 مايو وإجراء محادثات مع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في اليوم التالي، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام المحلية، ولكن هذه الخطة لم يتم تأكيدها.
أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، اليوم الجمعة، أن حالة الطوارئ في اليابان التي فرضت من جديد في نهاية أبريل في أربع مقاطعات بينها طوكيو للحد من انتشار كورونا، سيتم تمديدها ثلاثة أسابيع حتى 31 مايو.
وبالإضافة إلى طوكيو التي يفترض أن تستضيف الألعاب الأولمبية خلال أقل من 80 يوما وثلاث مناطق أخرى هي أوساكا وكيوتو وهيوغو (غربا)، فرضت حالة الطوارئ في إدارتين أخريين هما أيشي (وسط) وفوكوكا (جنوب غرب)، بحسب سوغا.
ذكر وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده ستسعى لتمديد حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مناطق أخرى من البلاد حتى نهاية مايو لوقف ارتفاع إصابات كورونا.