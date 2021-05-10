زعيم المعارضة اليابانية: لا يمكن إقامة أولمبياد طوكيو بشكل آمن

حذر زعيم حزب المعارضة الرئيسي في اليابان يوكيو إيدانو اليوم الاثنين، من أنه لا توجد وسيلة لإقامة أولمبياد طوكيو على نحو آمن هذا الصيف، مشككا في تأكيدات رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بأنه سيتم اتخاذ إجراءات كافية ضد كوفيد-19.

وأضاف إيدانو رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني في جلسة برلمانية -نقلتها وكالة انباء كيودو اليابانية- "للأسف ، علينا أن نقول إنه من المستحيل حماية أرواح وصحة وسبل معيشة الشعب الياباني أثناء إقامة الأولمبياد وأولمبياد الخاص".

وارتفعت الإصابات في اليابان بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة مما دفع الحكومة إلى تمديد حالة الطوارئ التي تغطي طوكيو وغيرها من المحافظات حتى نهاية مايو.

ومن المقرر أن تنطلق الألعاب الأولمبية والبارالمبية في 23 يوليو ، وستضم عشرات الآلاف من الرياضيين والفرق التدريبية ، لكنها ستقام بدون مشجعين من الخارج .

وقال إيدانو: "سيكون من غير المقبول أن يؤدي المضي قدما في إقامة الألعاب إلى إجراءات غير كافية مما يسمح بجلب سلالات جديدة من فيروس كورونا من الخارج".

ذكر منظمو أولمبياد طوكيو، أن توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لن يزور اليابان خلال شهر مايو الجاري، وذلك بعد أن قررت الحكومة الياباني تمديد حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مقاطعات غربي البلاد.

وقالت سايكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، إن سفر باخ لليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري "صعب للغاية" حيث تكافح المدينة لكبح موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت هاشيموتو في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه من المهم أن يلقي باخ نظرة على الوضع الحالي. ولكن، عندما تم تمديد حالة الطوارئ، يرجح أن تشكل زيارته عبئا ثقيلا عليه خلال هذه الفترة".

كان باخ يخطط للمشاركة في جولة الشعلة الأولمبية في هيروشيما يوم 17 مايو وإجراء محادثات مع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في اليوم التالي، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام المحلية، ولكن هذه الخطة لم يتم تأكيدها.

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، اليوم الجمعة، أن حالة الطوارئ في اليابان التي فرضت من جديد في نهاية أبريل في أربع مقاطعات بينها طوكيو للحد من انتشار كورونا، سيتم تمديدها ثلاثة أسابيع حتى 31 مايو.

وبالإضافة إلى طوكيو التي يفترض أن تستضيف الألعاب الأولمبية خلال أقل من 80 يوما وثلاث مناطق أخرى هي أوساكا وكيوتو وهيوغو (غربا)، فرضت حالة الطوارئ في إدارتين أخريين هما أيشي (وسط) وفوكوكا (جنوب غرب)، بحسب سوغا.

ذكر وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده ستسعى لتمديد حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مناطق أخرى من البلاد حتى نهاية مايو لوقف ارتفاع إصابات كورونا.