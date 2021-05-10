الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المخرج حسام على ينتهي من مونتاج «القاهرة كابول»

المخرج حسام علي
المخرج حسام علي

انتهى المخرج حسام علي،صباح اليوم، من مونتاج آخر حلقات المسلسل الرمضاني “القاهرة كابول” والذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان، و كان المخرج  قد بدأ مونتاج حلقات العمل منذ مطلع شهر مارس الماضي، واستمر في مونتاج الحلقات بالتزامن مع عرض المسلسل على شاشة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان. 

- مفاجآت حول الخليفة في الحلقات الأخيرة 

وتشهد الحلقات الأخيرة من مسلسل القاهرة كابول،  العديد من المفاجآت حول الخليفة والذي يجسد دوره الفنان طارق لطفي. 

ولاقي مسلسل القاهرة كابول نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته على الشاشة خلال شهر رمضان، بعد أن كشف الوجه الأسود للجماعات الإرهابية وكيف يتم تجنيد الشباب. 

ونجح طارق لطفي في تجسيد دور الإرهابي الدولي ، من خلال شخصية رمزي التي يؤديها في العمل ما جعل الجمهور يتوحد مع الشخصية التي قدمها طارق لطفي على أكمل وجه.

 

- أبطال مسلسل القاهرة كابول 

 

مسلسل القاهرة كابول يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان طارق لطفي، وبمشاركة متميزة من كل من الفنان خالد الصاوي، والفنان فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وذلك بتواجد عدد كبير من النجوم منهم  الفنان القدير نبيل الحلفاوي، وشيرين، وخالد كمال، بمشاركة كريم سرور، إيناس كامل، رشدي الشامي، وحسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي. 

 

- قنوات عرض مسلسل القاهرة كابول 

مسلسل القاهرة كابول يعرض عبر قنوات سي بي سي والحياة التابعين للمتحدة للخدمات الإعلامية، والإذاعة الأولى للعمل تكون عبر قناة الحياة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

المخرج حسام علي طارق لطفي مسلسل القاهرة كابول انتهاء مونتاج القاهرة كابول حنان مطاوع

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

«أمطار ورياح».. تقلبات في حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

بعد رجوعها لأسرتها.. القصة الكاملة لاختفاء صيدلانية بسوهاج

محكمة تغرم محمد حسان ومحمد حسنين يعقوب 1000 جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" ..وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

498 إصابة و20 حالة وفاة بكورونا فلسطين

فلسطين: مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على القدس

الاحتلال يقتحم مصلى «قبة الصخرة» واستمرار المواجهات بباحات الأقصى