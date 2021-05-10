المخرج حسام على ينتهي من مونتاج «القاهرة كابول»

انتهى المخرج حسام علي،صباح اليوم، من مونتاج آخر حلقات المسلسل الرمضاني “القاهرة كابول” والذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان، و كان المخرج قد بدأ مونتاج حلقات العمل منذ مطلع شهر مارس الماضي، واستمر في مونتاج الحلقات بالتزامن مع عرض المسلسل على شاشة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان.

- مفاجآت حول الخليفة في الحلقات الأخيرة

وتشهد الحلقات الأخيرة من مسلسل القاهرة كابول، العديد من المفاجآت حول الخليفة والذي يجسد دوره الفنان طارق لطفي.

ولاقي مسلسل القاهرة كابول نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته على الشاشة خلال شهر رمضان، بعد أن كشف الوجه الأسود للجماعات الإرهابية وكيف يتم تجنيد الشباب.

ونجح طارق لطفي في تجسيد دور الإرهابي الدولي ، من خلال شخصية رمزي التي يؤديها في العمل ما جعل الجمهور يتوحد مع الشخصية التي قدمها طارق لطفي على أكمل وجه.

- أبطال مسلسل القاهرة كابول

مسلسل القاهرة كابول يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان طارق لطفي، وبمشاركة متميزة من كل من الفنان خالد الصاوي، والفنان فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وذلك بتواجد عدد كبير من النجوم منهم الفنان القدير نبيل الحلفاوي، وشيرين، وخالد كمال، بمشاركة كريم سرور، إيناس كامل، رشدي الشامي، وحسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

- قنوات عرض مسلسل القاهرة كابول

مسلسل القاهرة كابول يعرض عبر قنوات سي بي سي والحياة التابعين للمتحدة للخدمات الإعلامية، والإذاعة الأولى للعمل تكون عبر قناة الحياة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.