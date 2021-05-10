الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تطالب بعقد جلسات حوار مجتمعى حول أزمة الزيادة السكانية

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

طالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، عقد جلسات حوار مجتمعي للوقوف على ما تم بشأن الزيادة السكانية، وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر للسكان 2030، خاصة وأن الجميع يعلم مخاطر الزيادة السكانية في المجتمع، بل وهذه الأزمة تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومي، وتنعكس على حجم المشروعات التي تتم على الأرض، وهذا بدوره يستوجب متابعة دورة للجهود المبذولة في هذا الصدد.
 
وأشارت رشاد، إلى أن رؤية مصر السكانية 2030 تضمنت العديد من المحاور، ولكن يجب أن يكون هناك متابعة دورية لما يتم على الأرض من تنفيذ هذه المحاور، للوقوف على الملاحظات أو العقبات إن وجدت سواء من خلال توفير الاعتمادات المالية، أو تدشين مزيد من حملات التوعية والتثقيف لتغيير مفهوم البعض حول هذه الظاهرة التي تلتهم الناتج القومي للدولة المصرية وتؤثر على نتائج المشروعات القومية.
 
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة استدعاء كافة الأطراف المعنية بالقضية، فالزيادة السكانية ليست مسئولية وزارة بعينها أو جهة او مؤسسة بذاتها، ولكنها مسئولية تشاركية مجتمعية، الحكومة والمجتمع والمواطن الجميع شريك في وضع أُطر لحل هذه الأزمة التي تلتهم الأخضر واليابس وتمثل خطورة بالغة على الاقتصاد القومى، واتضح ذلك جليا خلال السنوات الأخيرة، فعلى الرغم من كم كما يتم إلا ان هناك بعض المشاكل تظل عالقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر التكدس الطلابي.
 
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه الجلسات الحوارية لابد أن شارك فيها ممثلين عن وزارات الصحة، الشباب، رجال الدين، التربية والتعليم، التعليم العالى، ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أساتذة جامعات، وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، ورجال إعلام، للوقوف على كيفية التغلب على هذه القضية التي أصبحت حقا تمثل خطرا على الأمن القومى المصرى، على أن يكون هناك توصيات ملزمة لهذه الجلسات.
 

الرئيس يحذر من الزيادة السكانية 

 

وكان قد حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من أن استمرارية معدلات الزيادة السكانية على الوتيرة الحالية، بمعدل مليوني مولود جديد سنويا تقريبا، لن تتيح للمواطن الشعور بأي تحسن في الأوضاع المعيشية.


وأشار الرئيس السيسي إلى أن 400 ألف مولود جديد سنويا، هو المعدل الأمثل للزيادة السكانية.

وقال الرئيس السيسي، إن هذه التحذيرات هدفها حث المواطنين على ضرورة الانتباه إلى هذه المشكلة والمساهمة مع الحكومة في تلافي آثارها لتحسين الأوضاع الحياتية لأولادهم في مختلف النواحي.

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