الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: دور ثاني لطلاب النقل الذين لم يجتازوا الامتحان التكميلي

محمد عبدالتواب
محمد عبدالتواب

قال محمد عبد التواب، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه سيتم عقد امتحان دور ثان، فى أغسطس المقبل، فى منهج الفصلين الدراسيين، لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي، للطلاب الذين لم يجتازوا الامتحان التكميلي المقرر نهاية الشهر الجاري. 

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن الطلاب المقرر لهم أن يؤدوا الامتحان التكميلى، هم الطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل بالنسبة للمرحلة الثانوية، وكذلك الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية.

 

ومن المقرر أن يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل للصفوف من الرابع الابتدائي والثاني الثانوي، أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوي.

 

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني 2020/ 2021 لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.

 

وأنهى الطلاب الامتحانات في ظل الظروف الحالية تحت مراقبة على الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا وسط المواطنين.

 

وسوف يحاسب الطالب على النتيجة التي يقوم بالحصول عليها في هذا الفصل الدراسي، وحتى يتمكن من النجاح في المادة عليه أن يجتاز مجموعة في المادة النصف لكي يعتبر نجاحا، وفي حال عدم الحصول على المجموع المطلوب في النتيجة يجب عليه أداء امتحان تكميلي والذي يقام في شهر مايو.

 

وقررت وزارة التربية والتعليم جعل امتحانات شهر أبريل ورقية للصفين الأول والثاني الثانوي، وليست إلكترونية، وقد نبهت الوزارة بأن هذا الاختبار هو الذي سوف يتم محاسبة الطلاب عليه.

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