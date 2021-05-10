«الشركات السياحية» تحذر من تنقل الأتوبيسات بين المحافظات خلال فترة العيد

حذرت غرفة الشركات السياحية برئاسة نادر الببلاوي، كافة الشركات من مخالفة قرار حظر التجوال الذي فرضته الحكومة متمثلة في اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الخاص بعدم تنقل المواطنين بين المحافظات خلال فترة إجازات عيد الفطر، مشيرة إلى أنه ينطبق أيضا على نقل المصريين بالمركبات السياحية بين المحافظات.

وأكدت الغرفة في منشور لها تم تعميمه على الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات وعدم تنقل الأتوبيسات السياحية بين المحافظات خلال فترة عيد الفطر المبارك، كما تطبق ذلك على نقل المصريين بين المحافظات خلال فترة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء.



يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدرت القرار رقم ٩٣٣والذي نصت المادة التاسعة منه على حظر انتقالات المواطنين بأتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية بين المحافظات.

جاء ذلك بالتزامن من إعلان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ عدة إجراءات احترازية استعدادا لعودة السياحة الروسية لمحافظة جنوب سيناء بعد قرار السلطات الروسية عن استئناف حركة الطيران والسياحة إلى كافة المطارات المصرية.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في وقت سابق، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الحجر الصحي فى كل من مطار شرم الدولي وميناء شرم البحري وميناء نويبع البحري ومنفذ طابا البري، كما تم توفير القوى البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

ووافقت وزارة الصحة والسكان على إجراء مسحات كورونا للمسافرين القادمين من الخارج بمطارات كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا والأقصر مقابل سداد 30 دولارا، وذلك لتشجيع السياحة القادمة من الخارج.

وأدرجت وزارة الصحة والسكان مطار الأقصر ضمن المطارات المسموح للمسافرين القادمين من الخارج والذين لا يحملون شهادات اختبار فحص PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي بإجراء اختيار فيها لدى الوصول.

أوضحت وزارة الصحة عن إجراءات دخول السائحين القادمين لمطار شرم الدولي وميناء شرم البحري وميناء نويبع البحري ومنفذ طابا البري والذين لا يحملون شهادات اختيار فحص PCR للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبي.