ضبط تاجر مخدرات قبل ترويج «بضاعة العيد» في سوهاج

نجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من المواد الأقراص المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بسوهاج بقصد الاتجار قبل عيد الفطر المبارك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز) بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، أقراص مخدرة، 2 هاتف محمو، مبلغ مالي، سلاح أبيض)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.