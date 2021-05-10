انطلاق امتحانات طلاب الدراسات العليا بكلية طب أسيوط

عقب - تطعيم جميع طلاب الدراسات العليا بلقاح كورونا

شهدت كلية الطب بجامعة أسيوط انطلاق امتحانات الدراسات العليا لدور إبريل للعام الجامعى 2020/2021 في 29 قسما، وعمل جدول ممتد أخرى لأربعة أقسام ابتداء من شهر يونيو القادم، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

- تطعيم جميع طلاب الدراسات العليا بلقاح كورونا



وأوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس مستشفيات أسيوط الجامعية، أن الامتحانات قد بدأت يوم 28 أبريل وتم مراعاة تطعيم جميع طلاب الدراسات العليا باللقاح الخاص بفيروس كورونا وذلك بالتعاون مع وحدة مكافحة العدوى بالجامعة وتحت إشراف الدكتورة هبة راشد رئيس الوحدة.

- اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية



وأشار عميد كلية الطب ورئيس مجلس مستشفيات أسيوط الجامعية، إلى اتخاذ وتطبيق إدارة الكلية لكافة الإجراءات الاحترازية و التي تتمثل في الحفاظ على تباعد المسافات ومنع التكدس و ارتداء الكمامات وتوافر قياس درجة حرارة الطلاب بما يحافظ على سلامة جميع الأفراد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسادة الملاحظين.



من جهته أوضح الدكتور يوسف صالح، وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا و البحوث، انتظام أعمال العملية الامتحانية لطلاب الدراسات العليا منذ يومها الأول، والتي شهدت في أسبوعها الثاني إجرائها لأكثر من 81 طالبا من أصل 85 بدرجات الماجستير، و72 طالبا من أصل 75 بدرجات الدكتوراة للجزء الأول بمختلف التخصصات، على أن يستأنف اليوم الاثنين الجزء الثاني من العملية الامتحانية بواقع 75 طالبا للماجستير و75 طالبا الدكتوراة.



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