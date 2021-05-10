الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المهندسين» توفر خدمات طبية لأعضائها بتخفيضات 25%

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

وقع المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة الرعاية الصحية، بروتوكولا جديدا ينص على تقديم خدمات صحية للمهندسين من خلال تطبيق نقابتي، يتضمن حصول المهندس على خصومات للكشف الطبي من شبكة "فيزيتا" الطبية يصل إلى 25% وخصم على الدواء المحلي 20%، 
والمستورد والمستلزمات الطبية 10% .


وقال المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، إنه سيتم تفعيل الخدمة قريبا من خلال تطبيق "نقابتي" بعد اكتمال إجراءات التعاقد. 


وأضاف أن مجلس النقابة الحالي برئاسة المهندس هاني ضاحي، حريص كل الحرص على تقديم خدمات طبية جديدة ومتميزة للمهندسين وأسرهم، لافتا إلى أن المجلس اتخذ قرارا بمد الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية حتى نهاية مايو الجاري، والذي كان مقررا إغلاقة مارس الماضي، نزولا علي رغبة المهندسين وأسرهم.

نقابة المهندسين لجنة الرعاية الصحية بروتوكول جديد خدمات صحية للمهندسين مشروع الرعاية الصحية

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