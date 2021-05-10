«المهندسين» توفر خدمات طبية لأعضائها بتخفيضات 25%

وقع المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة الرعاية الصحية، بروتوكولا جديدا ينص على تقديم خدمات صحية للمهندسين من خلال تطبيق نقابتي، يتضمن حصول المهندس على خصومات للكشف الطبي من شبكة "فيزيتا" الطبية يصل إلى 25% وخصم على الدواء المحلي 20%،

والمستورد والمستلزمات الطبية 10% .



وقال المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، إنه سيتم تفعيل الخدمة قريبا من خلال تطبيق "نقابتي" بعد اكتمال إجراءات التعاقد.



وأضاف أن مجلس النقابة الحالي برئاسة المهندس هاني ضاحي، حريص كل الحرص على تقديم خدمات طبية جديدة ومتميزة للمهندسين وأسرهم، لافتا إلى أن المجلس اتخذ قرارا بمد الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية حتى نهاية مايو الجاري، والذي كان مقررا إغلاقة مارس الماضي، نزولا علي رغبة المهندسين وأسرهم.