نمو الأعمال في دبي يعود لمسار ما قبل جائحة كورونا

أظهر مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات في دبي، ارتفاع نشاط الأعمال في الإمارة إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2019، بدعم من تعافي السياحة والتوزيع السريع للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت مؤسسة آي إتش إس ماركت العالمية للأبحاث، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن القطاع الخاص غير النفطي سجل نموا للشهر الخامس على التوالي في أبريل.



وارتفع مؤشر المؤسسة لمديري المشتريات لمركز الأعمال الرئيسي في الشرق الأوسط إلى 53.5 مقابل 51 في مارس، ليبقى فوق مستوى الـ 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش ويعكس توسعا اقتصاديا كبيرا.



وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي إتش إس ماركت، إن "تعافي الاقتصاد غير النفطي في دبي تسارع في أبريل، وعاد النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة لمستويات ما قبل كورونا، وتعززت ثقة الأعمال".



وأضاف أوين أن "شركات السفر والسياحة سجلت القفزة الأكثر وضوحا في الأداء، وسط تزايد الآمال في ارتفاع النشاط السياحي في وقت لاحق من العام الجاري، بدعم من التوسع في توزيع اللقاحات".

وأعلنت الإمارات اليوم الإثنين، تعليق دخول القادمين من بنجلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا بسبب كورونا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إماراتية.

يأتي هذا فيما سجلت الهند 366 ألفا و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 22 مليونا و662 ألفا و575 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3754 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 264 ألفا و116 شخصا.

وأفادت بأن 353 ألفا و818 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 18 مليونا و671 ألفا و222 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 3 ملايين و745 ألفا و237 شخصا.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالم.