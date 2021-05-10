كواليس تصوير الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 2 بميدان التحرير

يحقق مسلسل "الاختيار2" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بعرضه في موسم رمضان الحالي حيث استطاع صناع العمل جذب شرائح كبيرة من الجمهور لمشاهدة العمل منذ انطلاق موسم رمضان، ويتناول الجزء الثاني بطولة عدد من رجال الداخلية.

تفاصيل المشهد الأخير من مسلسل الاختيار

وقرر صناع مسلسل الاختيار إضافة مشهد جديد واستثنائي للحلقة الأخيرة من أحداث المسلسل، وذلك بالرغم من انتهاء تصوير أحداث العمل قل انطلاق شهر رمضان إلا أنهم أضافوا مشهد جديد تم تصويره في ميدان التحرير وبحضور أبطال الجزئين، وفكرة المشهد هي ظهور أبطال حقيقيين من الجيش والشرطة بجانب مواطنين عاديين وشيوخ ورجال من سينما وقساوسة بجانب أبطال الجزئين الخاصين بالمسلسل ويتم تصويرهم وهو في منتصف الميدان مستغلين تجديده.

ابطال الجزئين شاركوا في المشهد

وشارك عدد آخر كبير من الفنانين على رأسهم كريم عبدالعزيز وأمير كرارة وأحمد فؤاد سليم وأحمد وفيق ومحمد عز وإنجي المقدم كما أن عناصر الجيش والشرطة الذي يظهرون في العمل هما حقيقين وتم الاستعانة بهم من القوات الموجودة في الميدان لغلقة حتي يتم تصوير المشهد فيه.

بيتر ميمي وأمير كرارة يتحدثون عن هذا المشهد

علق عدد كبير من صناع المسلسل على هذا الحدث الضخم والهام عيل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب بيتر ميمي "الفيديو الرائع اللى كان بيتصور النهاردة في ميدان التحرير وكان فيه أبطال الاختيار١ والاختيار٢ وأهالي الشهداء وأبطال الجيش والشرطة وبعض من الشيوخ والقساوسة، هو إخراج الأستاذ أحمد المرسى"، فيما كتب أمير كرارة "شرف ليا اكون جزء من الاختيار ٢ مع أجمد واحد في مصر كريم عبدالعزيز وأخويا الجامد بيتر ميمي".

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ابطال المسلسل ومواعيد العرض

"الاختيار 2" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، والراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وآخرين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويتناول العمل بطولات رجال الشرطة المصرية في الفترة ما بين عام 2013 وحتى عام 2020، يعرض على قناة ON الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة OSN دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً الساعة 4.45 مساء.