تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في المستهل.. وإيقاف التعامل على 3 أسهم مؤقتًا

بعد ان تبيانت امس

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، في ظل حالة الترقب لدى المتعاملين على خلفية قرب عطلات عيد الفطر المبارك.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10634 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2076 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12829 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4130 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2120 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3040 نقطة.

من ناحية أخرى كشفت إدارة البورصة عن إيقاف التداول مؤقتا على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ مصر بني سويف للأسمنت، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسماعيلية الجديدية للصناعات الغذائية (فوديكو).

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، القاهرة للزيوت والصابون، العبور للاستثمار العقاري، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، 202.2 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبوات الطبية، 166.8 ألف سهم، 750 ألف سهم، 858.3 ألف سهم، على التوالي.فيما اشترى مجلس إدارة شركتي النساجون الشرقيون للسجاد، بالم هيلز للتعمير، 868.8 ألف سهم، 745.1 ألف سهم.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 24111 سهم.في سياق آخر أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، اعتذار الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن الاستمرار في مناقشة عرض شركة صحاري نظرًا لعدم قيامها بموافاتها بكافة البيانات التي طلبت منها، وتؤكد الشركة القابضة أنها ماضية في تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالتصفية.